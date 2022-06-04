Сильніше, ніж ембарго: Європі запропонували, як вже зараз позбавитися залежності від нафти Путіна

Ембарго на російську нафту, яке днями ухвалили в ЄС, не повною мірою задовольнило Україну та її союзників. Воно не швидке і не тотальне – бо почне діяти аж через пів року та робить виняток для нафтопроводу «Дружба».

Це компроміс, одне із завдань якого – не нашкодити самій Європі. Водночас існує детальний план із 10 кроків від Міжнародного енергетичного агентства, втілення якого вже за 4 місяці може знизити потребу Європи у нафті на 2,7 млн барелів на добу. Це навіть більше, ніж був середній обсяг імпорту нафти з Росії у 2021 році (2,2 млн барелів на добу). Особливість схеми у тому, що вона не «зупиняє прогрес» заради економії нафти, а цілком вписується у сучасне бачення інфраструктури європейських міст та політику зниження викидів від бензину, дизелю та авіаційного пального. Kosatka.Media розповідає найголовніші деталі.

10 рекомендацій, як знизити залежність від нафти

1. Знизити швидкісний режим на автомагістралях щонайменше на 10 км/год

Аналіз за країнами та штатами показує, що зниження швидкісних обмежень на автомагістралях на 10 км/год у порівнянні з поточними рівнями може значно зменшити споживання палива легковими, легкими комерційними та вантажними автомобілями. Бонус – повітря стане дещо чистішим. Багато країн, включаючи США, вже впроваджували подібні обмеження, наприклад, під час нафтової кризи 1973 року.

Вплив: можна заощадити близько 290 тисяч барелів/день шляхом зниження швидкості на автомагістралях лише на 10 км/год. Ще 140 тисяч барелів/день (переважно дизель) можна заощадити, якщо швидкість на 10 км/год зменшать важкі вантажівки.

2. По можливості працюйте вдома до трьох днів на тиждень

До пандемії мешканці розвинених країн використовували близько 2,7 млн барелів нафти на день для поїздок на роботу на приватних авто. Приблизно третина співробітників може облаштувати робоче місце вдома.

Економія палива на поїздках у різних країнах буде різною. Так, в середньому, аби дістатися на роботу, мешканцю США треба проїхати 18 км в оди бік. У Європі – близько 15 км. До того ж в США нові авто в середньому споживають на 40% більше палива, ніж ті, що продаються в Європі. Щоразу, залишаючись працювати вдома, мешканці розвинених країн заощаджують $2-3. А якщо працювати з дому влітку, то буде додаткова економія палива, яке потрібне для роботи кондиціонера в машині.

Вплив: за один день роботи вдома можна уникнути витрати близько 170 тисяч барелів нафти. Три дні роботи з дому – економія близько 500 тисяч барелів.

3. Неділі без автомобілів у містах

Можна уникати використання автомобілів у неділю. Так робили під час нафтової кризи 1973 року у Швейцарії, Нідерландах та Західній Німеччині. Заради підтримки здоров’я та зниження впливу на довкілля таке практикують у Брюсселі, Единбургу, Ванкувері, частині Токіо. «Неділю без автомобілів» можна стимулювати зниженням тарифів або наданням безплатного громадського транспорту.

Вплив: якщо такий захід впроваджувати у великих містах щонеділі, споживання нафти знизиться приблизно на 380 тисяч барелів на день. Якщо це робити тільки одну неділю на місяць, ефект знизиться до 95 тисяч барелів.

4. Здешевити користування громадським транспортом і стимулювати мікромобільність, ходити пішки та їздити на велосипеді

Знизити потребу в нафті може заміна власних автомобілів на громадський транспорт, так звана мікромобільність (велосипеди та різноманітні скутери, моноколеса, електромопеди, самокати), піші прогулянки. Звісно, там, де це можливо.

Такі заходи можна поєднувати з пільгами на придбання електричних велосипедів та розбудовою інфраструктури велодоріжок. Варіант – виділенням окремих зон для руху з дуже низькою швидкістю (до 30 км/год), куди немає доступу автомобілям. Тимчасовим варіантом може стати зниження тарифів на проїзд у громадських автобусах, метро, електричках.

Подібне практикують у деяких містах США та Новій Зеландії. Щоб навантаження на громадський транспорт було рівномірнішим, роботодавці можуть більш гнучко розподіляти робочий час.

Вплив: такі заходи можуть забезпечити щоденну економію близько 330 тисяч барелів нафти.

5. Альтернативний доступ приватних автомобілів до доріг у великих містах

Альтернатива «неділям без автомобілів» – надання у великих містах права автомобілям виїжджати на дороги в окремі дні залежно від того, парний чи непарний у них номер. Виняток можна зробити для електромобілів. При цьому у мешканців міст обов’язково мають бути інші варіанти для поїздок: зниження цін на громадський транспорт або сприяння «спільним поїздкам». Інакше таке регулювання буде несправедливим, особливо для не надто заможних домогосподарств з одним автомобілем.

Подібна практика вже випробувана у світі. Наприклад, під час першого нафтового шоку італійський уряд замінив неділю без автомобілів політикою непарних/парних номерів. З 1980-х років такі схеми були розгорнуті в багатьох містах для подолання заторів і забруднення повітря, включаючи Афіни, Мадрид, Париж, Мілан і Мехіко.

Вплив: скорочення попиту на нафту приблизно на 210 тисяч барелів на день, якщо використовувати альтернативний автомобільний доступ два дні на тиждень у великих містах, у яких добре розвинений громадський транспорт.

6. Спільне використання автомобілів та впровадження методыв зменшення споживання палива

Одним автомобілем можуть користуватися одразу декілька домогосподарств. Уряди можуть стимулювати каршеринг: виділяти спеціальні смуги та місця для паркування поруч із вузлами громадського транспорту, знижувати плату за проїзд для авто з більшою кількістю пасажирів.

Такі заходи діють у приміських районах таких міст, як Мадрид та Х’юстон. Спільне використання автомобілів зараз зручне як ніколи. Є багато додатків для смартфонів – BlaBlaCar, Liftshare, Scoop, TripBuddy, Ecov і GoKid. Економити пальне можна за допомогою правильних методів водіння та правильного технічного обслуговування.

Регулярний контроль тиску в шинах може заощадити до 1,5% споживання палива. На кондиціонування припадає 4-10% від загального споживання палива. Автори плану пропонують власникам авто тимчасово підвищити температуру в салоні на 3°C, щоб негайно підвищити економію палива та зменшити рахунки за паливо – за умови, що так їм буде зручно.

Вплив: збільшення завантаженості автомобілів і впровадження найкращих методів економії палива може заощадити близько 470 тисяч барелів нафти на день.

7. Сприяти ефективному водінню вантажних автомобілів та доставці вантажів

Вантажівками також можна керувати так, щоб економити паливо. Мова як про покращене технічне обслуговування (наприклад, регулярні перевірки тиску в шинах), так і про водійські навички.

Уряди можуть запровадити так звані методики екологічного водіння як умову отримання водійських прав. Так, наприклад, зробили у Франції та інших країнах. Чим більший автопарк має компанія, тим ширші можливості для економії пального вона має.

Найбільш доступний захід – покращення логістики. Компанії можуть оптимізувати завантаження машин та скоротити поїздки без навантаження. Співпраця між компаніями та широке використання цифрових технологій можуть допомогти досягти цих цілей.

Вплив: можливе зниження споживання близько 320 тисяч барелів нафти на день.

8. Використання швидкісних і нічних поїздів замість літаків

Якщо відстань між містами менша за 1000 км, швидкісна залізниця є хорошою заміною авіарейсам. Залізничні станції часто розташовані в центрах міст або поблизу них, що робить їх більш зручними та екологічними, ніж аеропорти. Згідно з розрахунками, у країнах з розвиненою економікою близько 2% авіаперельотів можна замінити залізничними поїздками – в тому числі для відпочинку та ділових подорожей. Майже все це передбачає польоти менш як на 800 км.

У Франції останній закон про клімат і стійкість вимагає скасування рейсів, якщо існують альтернативи, щоб дістатися до пункту призначення протягом двох з половиною годин. Компанії вже почали скорочувати деякі рейси, в тому числі між Парижем і такими містами, як Нант, Ліон і Бордо.

Вплив: зниження споживання нафти близько 40 тисяч барелів на день.

9. Уникайте ділових авіаперельотів там, де існують альтернативні варіанти

З огляду на вимоги до місця в літаках, для перевезення пасажирів преміум класу потрібно втричі більше пального, ніж в економ класі. Не всіх ділових подорожей літаками можна уникнути, але у багатьох випадках віртуальні зустрічі можуть бути ефективною заміною. Відмовитися можна приблизно від двох з п’яти авіарейсів.

Вплив: зниження споживання нафти на 260 тисяч барелів на день.

10. Посилити впровадження електричних та більш ефективних транспортних засобів

Станом на кінець 2021 року у світі було 8,4 млн електромобілів. Високому попиту сприяє падіння вартості акумуляторів та підтримка від держав. Вузькі місця ринку електромобілів – ланцюги постачання напівпровідників, сировини для транспортних засобів, матеріалів для батарей. Але з часом ці проблеми буде вирішено.

За можливості слід сприяти задоволенню попиту саме на електромобілі, оскільки вони знижують потребу в нафті. Чим більше електромобілів буде на дорогах зараз, тим помітніший ефект буде у майбутньому.

Аналогічно, нові звичайні автомобілі, що надходять у продаж, повинні бути економними. Цілі щодо економії палива, а також податки, які штрафують транспортні засоби з високим рівнем викидів, є ключовими для подальшої економії палива.

Вплив: продажі електричних та більш економних автомобілів можуть забезпечити скорочення споживання нафти на понад 100 тисяч барелів на день. Увага до ланцюгів поставок і політична підтримка можуть сприяти подальшій економії.