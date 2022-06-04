Черг на кордонах із Польщею немає, а для фур з пальним зробили «зелені коридори» — в.о. начальника Львівської митниці

Черг на державному кордоні Львівської області наразі немає. Про таке під час брифінгу у Медіацентрі Україна повідомив в.о. начальника Львівської митниці Данііл Меньшиков.

За його словами, для фур із пальним вдалось зробити так звані «зелені коридори» в обидва боки пунктів пропуску.

«Домовились з поляками про «зелені коридори» для пального.

Пусті бензовози прямують в Європу без черг, так само швидко вони повертаються в Україну та проходять митний кордон.

Я вважаю, що проблема з пальним буде вирішена найближчим часом», — розповів Данііл Меньшиков.

Також без черг пропускають і автівки з гуманітарною допомогою.

«Черги вантажоперевезень зменшились протягом останнього тижня і стали контрольованими. Ми досягли домовленостей з польськими колегами, переформатували нашу роботу, зробили її ефективнішою. Наразі черг немає», — повідомив в.о. начальника Львівської митниці.

Джеерло: mediacenter.org.ua