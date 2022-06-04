Черг на кордонах із Польщею немає, а для фур з пальним зробили «зелені коридори» — в.о. начальника Львівської митниці

Черг на державному кордоні Львівської області наразі немає. Про таке під час брифінгу у Медіацентрі Україна повідомив в.о. начальника Львівської митниці Данііл Меньшиков.
За його словами, для фур із пальним вдалось зробити так звані «зелені коридори» в обидва боки пунктів пропуску.
«Домовились з поляками про «зелені коридори» для пального.
Пусті бензовози прямують в Європу без черг, так само швидко вони повертаються в Україну та проходять митний кордон.
Я вважаю, що проблема з пальним буде вирішена найближчим часом», — розповів Данііл Меньшиков.
Також без черг пропускають і автівки з гуманітарною допомогою.
«Черги вантажоперевезень зменшились протягом останнього тижня і стали контрольованими. Ми досягли домовленостей з польськими колегами, переформатували нашу роботу, зробили її ефективнішою. Наразі черг немає», — повідомив в.о. начальника Львівської митниці.
Джеерло: mediacenter.org.ua