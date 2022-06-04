Черг на кордонах із Польщею немає, а для фур з пальним зробили «зелені коридори» — в.о. начальника Львівської митниці

Обновлено: Июнь 04, 2022.

Черг на кордонах із Польщею немає, а для фур з пальним зробили «зелені коридори» — в.о. начальника Львівської митниці

Черг на державному кордоні Львівської області наразі немає. Про таке під час брифінгу у Медіацентрі Україна повідомив в.о. начальника Львівської митниці Данііл Меньшиков. 

За його словами, для фур із пальним вдалось зробити так звані «зелені коридори» в обидва боки пунктів пропуску.

«Домовились з поляками про «зелені коридори» для пального.

Пусті бензовози прямують в Європу без черг, так само швидко вони повертаються в Україну та проходять митний кордон.

Я вважаю, що проблема з пальним буде вирішена найближчим часом», — розповів Данііл Меньшиков.

Також без черг пропускають і автівки з гуманітарною допомогою.

«Черги вантажоперевезень зменшились протягом останнього тижня  і стали контрольованими. Ми досягли домовленостей з польськими колегами, переформатували нашу роботу, зробили її ефективнішою. Наразі черг немає», — повідомив  в.о. начальника Львівської митниці.

Джеерло: mediacenter.org.ua

Автор:

(Всего статей: 1059)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: