Казахстан переименовывает свою экспортную нефть, чтобы избежать риска санкций России

Казахстан меняет название нефти, экспортируемой через российские морские порты, на Казахстанскую экспортную смесь сырой нефти (KEBCO), чтобы отделить ее от нефти российского происхождения, чтобы избежать санкционных рисков и проблем с финансированием.

Об этом сообщает Reuters.

«В связи с недавними значительными геополитическими изменениями … и во избежание негативного влияния изменений на экспорт казахстанской нефти через российские порты, с июня 2022 года применяется следующее название сорта — KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil)» говорится в письменном ответе на запрос Reuters компании СНПС-Актобемунайгаз, которая осуществляет транзит нефти через российские порты.