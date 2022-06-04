Міненерго інформує про роботу енергосистеми України на 4 червня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання близько 70 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.

Зокрема, в Київській області – 26 тисячам, Донецькій – 24,5 тисячам, Запорізькій – 14 тисячам, Харківській – 5,2 тисячам, Херсонській – 700 споживачам, Дніпропетровській – 525 споживачам, Миколаївській – 100 споживачам.

Газопостачання відновлено 2,7 тисячам абонентів.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.

Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.

Станом на 4 червня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями,

залишаються знеструмленими близько 768 населених пунктів, загалом близько 642,8 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 354,2 тисячі, Луганській – понад 128,2 тисячі, Харківській – близько 70,1 тисячі споживачів.

Без газопостачання залишаються 167 тисяч абонентів.

Електроенергія:

Всі види електростанцій працюють згідно з графіком та командами диспетчера. Енергосистема України продовжує впевнено працювати з європейською мережею ENTSO-E, тримаючи частоту на рівні 50 Гц.

За минулу добу на сході на двох повітряних лініях 330 кВ ліквідовано 20 пошкоджень проводів, демонтовано та замінено 10 розпірок. На ще одній лінії 330 кВ на південному сході, встановлено 9 розпірок та 3 підтримувачі проводу.

Завершено монтаж обладнання захисту на підстанції 330 кВ у північному регіоні. А на підстанції 750 кВ у центрі продовжується робота з ремонту трансформаторів струму. Також в центральному регіоні продовжуються аварійно-відновлювальні роботи на двох лініях – 750 кВ та 330 кВ.

Атомна генерація:

Всі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Запорізька АЕС контролюється російськими військовими, але всі енергоблоки ЗАЕС обслуговуються українським персоналом й працюють на потреби України. Ротація працівників відбувається.

Гідроенергетика:

Гідроелектростанції компанії працюють у штатному режимі згідно з графіком та відповідно до команд диспетчерів.

Джерело: КМУ