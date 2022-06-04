Міненерго інформує про роботу енергосистеми України на 4 червня 2022 року

Обновлено: Июнь 04, 2022.

Міненерго інформує про роботу енергосистеми України на 4 червня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання близько 70 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.

Зокрема, в Київській області – 26 тисячам, Донецькій – 24,5 тисячам, Запорізькій – 14 тисячам, Харківській – 5,2 тисячам, Херсонській – 700 споживачам, Дніпропетровській – 525 споживачам, Миколаївській – 100 споживачам.

Газопостачання відновлено 2,7 тисячам абонентів.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.

Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.

Станом на 4 червня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями,

залишаються знеструмленими близько 768 населених пунктів, загалом близько 642,8 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 354,2 тисячі, Луганській – понад 128,2 тисячі, Харківській – близько 70,1 тисячі споживачів.

Без газопостачання залишаються 167 тисяч абонентів.

Електроенергія:

Всі види електростанцій працюють згідно з графіком та командами диспетчера. Енергосистема України продовжує впевнено працювати з європейською мережею ENTSO-E, тримаючи частоту на рівні 50 Гц.

За минулу добу на сході на двох повітряних лініях 330 кВ ліквідовано 20 пошкоджень проводів, демонтовано та замінено 10 розпірок. На ще одній лінії 330 кВ на південному сході, встановлено 9 розпірок та 3 підтримувачі проводу.

Завершено монтаж обладнання захисту на підстанції 330 кВ у північному регіоні. А на підстанції 750 кВ у центрі продовжується робота з ремонту трансформаторів струму. Також в центральному регіоні продовжуються аварійно-відновлювальні роботи на двох лініях – 750 кВ та 330 кВ.

Атомна генерація:

Всі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Запорізька АЕС контролюється російськими військовими, але всі енергоблоки ЗАЕС обслуговуються українським персоналом й працюють на потреби України. Ротація працівників відбувається.

Гідроенергетика:

Гідроелектростанції компанії працюють у штатному режимі згідно з графіком та відповідно до команд диспетчерів.

Джерело: КМУ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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