В Техасе ослабили экологические требования к качеству топлива до 6 июня

Обновлено: Июнь 04, 2022.

В Техасе ослабили экологические требования к качеству топлива до 6 июня

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) выпустило отказ от качества воздуха до 6 июня, чтобы увеличить поставки бензина в Восточном Техасе после сокращения производства на региональном нефтеперерабатывающем заводе Delek Tyler.

Отказ позволит облегчить нехватку топлива в 34 округах Техаса.
Закон о чистом воздухе позволяет администратору EPA М. Ригану в консультации с Министерством энергетики отказаться от определенных требований к топливу для устранения нехватки в чрезвычайных условиях.
Отказы обычно выдаются после ураганов или других бедствий, которые сокращают поставки топлива, а не из-за отключений на НПЗ, как в случае с Техасом.
Однако, EPA и Министерство энергетики (DOE) оценили ситуацию и определили, что предоставление краткосрочного отказа соответствует общественным интересам.

Ранее Техасская комиссия по качеству окружающей среды, государственный регулятор загрязнения воздуха, запросила отказ, потому что поставки в 34 округах пострадали от отключения на нефтеперерабатывающем заводе Delek U.S. Holdings в Тайлере, штат Техас.
Согласно информации на сайте НПЗ, завод в Тайлере перерабатывает около 75 тыс. барр./сутки нефти в бензин, дизельное топливо и пропан.

Также администрация Д. Байдена выпустила стратегические запасы нефти и рассматривает возможность отмены правил смога по всей стране для борьбы с ростом цен на топливо.
Цена обычного неэтилированного бензина в Тайлере, штат Техас, составила 4,26 долл. США/галлон в воскресенье, по сравнению с 2,77 долл. США/галлон год назад.
По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), средний показатель по стране составляет 4,61 долл. США/галлон.

Рейтинг одобрения деятельности президента США Д. Байдена на фоне растущей инфляции снизился до 36%, что является самым низким уровнем за время его нахождения на посту главы государства, свидетельствуют данные совместного опроса Reuters и Ipsos.
Президент Д. Байден попал под огонь критики со стороны коллег-политиков на прошлой неделе после того, как назвал рекордно высокие розничные цены на топливо в США частью невероятного перехода от нефти и газа.

Хотя цены на бензин оказывают давление на домохозяйства, некоторые эксперты больше обеспокоены ценами на дизельное топливо, которые помогают поддерживать инфляцию выше, добавляя к транспортным расходам большинство товаров, отгруженных и проданных по всей территории США на восточном побережье, по данным WSJ, поставки дизельного топлива находятся на самом низком уровне, по крайней мере, с 1990 г.

Источник: НАНС

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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