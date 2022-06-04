В Техасе ослабили экологические требования к качеству топлива до 6 июня

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) выпустило отказ от качества воздуха до 6 июня, чтобы увеличить поставки бензина в Восточном Техасе после сокращения производства на региональном нефтеперерабатывающем заводе Delek Tyler.

Отказ позволит облегчить нехватку топлива в 34 округах Техаса.

Закон о чистом воздухе позволяет администратору EPA М. Ригану в консультации с Министерством энергетики отказаться от определенных требований к топливу для устранения нехватки в чрезвычайных условиях.

Отказы обычно выдаются после ураганов или других бедствий, которые сокращают поставки топлива, а не из-за отключений на НПЗ, как в случае с Техасом.

Однако, EPA и Министерство энергетики (DOE) оценили ситуацию и определили, что предоставление краткосрочного отказа соответствует общественным интересам.

Ранее Техасская комиссия по качеству окружающей среды, государственный регулятор загрязнения воздуха, запросила отказ, потому что поставки в 34 округах пострадали от отключения на нефтеперерабатывающем заводе Delek U.S. Holdings в Тайлере, штат Техас.

Согласно информации на сайте НПЗ, завод в Тайлере перерабатывает около 75 тыс. барр./сутки нефти в бензин, дизельное топливо и пропан.

Также администрация Д. Байдена выпустила стратегические запасы нефти и рассматривает возможность отмены правил смога по всей стране для борьбы с ростом цен на топливо.

Цена обычного неэтилированного бензина в Тайлере, штат Техас, составила 4,26 долл. США/галлон в воскресенье, по сравнению с 2,77 долл. США/галлон год назад.

По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), средний показатель по стране составляет 4,61 долл. США/галлон.

Рейтинг одобрения деятельности президента США Д. Байдена на фоне растущей инфляции снизился до 36%, что является самым низким уровнем за время его нахождения на посту главы государства, свидетельствуют данные совместного опроса Reuters и Ipsos.

Президент Д. Байден попал под огонь критики со стороны коллег-политиков на прошлой неделе после того, как назвал рекордно высокие розничные цены на топливо в США частью невероятного перехода от нефти и газа.

Хотя цены на бензин оказывают давление на домохозяйства, некоторые эксперты больше обеспокоены ценами на дизельное топливо, которые помогают поддерживать инфляцию выше, добавляя к транспортным расходам большинство товаров, отгруженных и проданных по всей территории США на восточном побережье, по данным WSJ, поставки дизельного топлива находятся на самом низком уровне, по крайней мере, с 1990 г.

Источник: НАНС