Українців просять подбати про запаси дров та торфобрикету

До початку опалювального сезону слід додатково встановлювати твердопаливні котельні, там, де це можливо, і готувати стратегічні запаси дров та торфобрикету. Про це заявив голова Волинської облради Григорій Недопад.

«Уже сьогодні можна прогнозувати, що зима справді буде важка, а тому, за можливості, до початку опалювального сезону слід додатково встановлювати твердопаливні котельні, там, де це можливо. І готувати стратегічні запаси дров та торфобрикету», — зауважив він.

За словами очільника облради, у чинних договорах ціна газу значно нижча, ніж та, яку зараз пропонує НАК «Нафтогаз». Підвищення цін на енергоносії – тривожна ситуація, що нині турбує очільників громад в умовах обмеженого бюджетного ресурсу

«Лідерам громад треба сформувати першочергову потребу у паливі з огляду на особливості своїх територій», — заявив голова Волинської облради .

Наразі Волинська облрада планує звернутися до центральних органів влади з проханням внести зміни до урядової постанови щодо казначейського обслуговування та руху державних коштів, розширивши тим самим можливості для оплати робіт з підготовки до опалювального сезону.

Джерело: kosatka.media