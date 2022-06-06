6 червня: Ситуація в енергетиці

Головне:
- «Енергоатом» за 5 місяців 2022 року сплатив до держбюджету 11,3 млрд грн
- «Харківгаз» відновив розподіл газу в деокупованих населених пунктах Вільхівка та Велика Бабка
- Казахстан змушений змінити назву експортної нафти, щоб її не плутали з російською
Стабільність інфраструктури
- Електроенергія
- НАЕК «Енергоатом» за 5 місяців 2022 року сплатила до держбюджету 11,3 млрд грн, що удвічі перевищує показник аналогічного періоду минулого року.
- За минулу добу відновлено електропостачання близько 17,3 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.
- Станом на 6 червня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими близько 737 населених пунктів, загалом близько 657,2 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 356 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисячі, Харківській – близько 76 тисяч споживачів.
- Енергосистема України продовжує впевнено працювати з європейською мережею ENTSO-E, тримаючи частоту на рівні 50 Гц.
- На сході та південному сході продовжується відновлення трьох ліній 330 кВ.
- На підстанціях 750 та 330 кВ продовжуються монтажні роботи з вимірювального устаткування та обладнанню захисту.
Газ
- АТ «Харківгаз» продовжує відновлювати розподіл газу в деокупованих населених пунктах – Вільхівка Харківського району. Газовики здійснили повний перемонтаж мереж майже на кожному будинку, щоб повернути газ до 80 осель. Також відновлено розподіл газу і у Великій Бабці Чугуївського району. Там розподіл газу відновили до 73 будинків.
- Харківські газовики усунули витік на газопроводі середнього тиску діаметром 530 мм у Новобаварському районі. Роботи проведені без припинення розподілу газу для декількох районів міста.
- Фахівці АТ «Харківміськгаз» продовжують відновлення газопроводів в Шевченківському районі, де після ракетного обстрілу пошкоджено багато газопроводів. Тут ще триває підготовка до поновлення розподілу газу мешканцям району.
- Без газопостачання залишаються 163,7 тисячі абонентів.
- Газопостачання за добу відновлено більше 200 абонентам.
Міжнародний вимір та санкції
Казахстан змінює назву нафти, яка експортується через російські морські порти, щоб її не плутали з нафтою російського походження. Зміна назви дозволить уникнути санкційних ризиків та проблем із фінансуванням. Казахстанська експортна нафта тепер називається KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil).
За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом