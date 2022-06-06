На Херсонщине оккупанты отбирают частные АЗС, чтобы продавать завезенное из Крыма топливо

На Николаевщине оккупанты обстреливают населенные пункты вдоль линии соприкосновения и в тылу украинских подразделений.

Во временно оккупированной Херсонской области российские захватчики отбирают у местных жителей частные автомобильные заправочные станции, чтобы продавать завезенное из оккупированного Крыма топливо.

Об этом сообщил спикер Оперативного командования «Юг» Владислав Назаров на странице ОК в социальной сети Facebook.

«Оккупационная власть на Херсонщине отбирает частный бизнес у местных предпринимателей. В частности, захватчики хотят присвоить региональные АЗС, чтобы на них продавать завезенное из Крыма топливо», — отметил Назаров.

Также он отметил, что в Николаевской области враг продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль линии соприкосновения и в тылу украинских подразделений. Так он пытается создать иллюзию своего господства на максимально возможной части области.

Источник: УНІАН