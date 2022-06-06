ОАЕ можуть замінити росію в поставках нафти до Франції

Франція веде переговори з Об’єднаними Арабськими Еміратами про постачання нафти та дизельного палива як альтернативу російським джерелам енергії, пише «Європейська правда» з посиланням на Bloomberg.

Франція також планує прискорити інвестиції у перехід на чисту енергію, наприклад, прискорити розгортання морських вітряних електростанцій, щоб підвищити незалежність країни. «Ми шукаємо альтернативи постачання газу чи дизельного палива з росії. Наприклад, Об’єднані Арабські Емірати можуть стати рішенням хоча б тимчасово для заміни російської нафти і дизельного палива. Це обговорення, які вже розпочалися з Об’єднаними Арабськими Еміратами», — сказав міністр фінансів Бруно Ле Мер.

За даними Bloomberg, через відмову від імпорту російської нафти, про який напередодні домовилися держави ЄС, Росія втрачатиме близько $22 млрд на рік. Президент Франції Еммануель Макрон обіцяє, що Франція стане «першою великою країною, яка відмовиться від нафти та газу».

Джерело: kosatka.media