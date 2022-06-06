Сівбу зернових в Україні провели на 75% від минулорічних показників – Мінагрополітики

«Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Миколаївська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, та Чернівецька області закінчили посівну ярої пшениці. В цілому сівба ярих зернових та зернобобових завершена на 75% від показників минулого року», – повідомляє відомство.

За даними міністерства, на 19 травня на підконтрольній Україні території засіяли 14 158,4 тисяч гектарів. Це на 2 757,9 тисячі гектарів менше за показники минулого року (понад 16 916 тисяч).

Міністерство наводить такі дані щодо засіяних культур:

ярої пшениці – 188,6 тисячі гектарів

ярого ячменю 927,5 тисяч гектарів

ярого ріпаку 28,4 тисячі гектарів

вівса 156,8 тисячі гектарів

гороху 124,8 тисячі гектарів

гречки 37,4 тисячі гектарів

проса 32,1 тисячі гектарів

кукурудзи 4 170,2 тисячі гектарів

цукрових буряків 182 тисячі гектарів

соняшника 3 940,3 тисячі гектарів

сої 982,7 тисячі гектарів

картоплі 1 074,6 тисячі гектарів

«За оперативними даними, сівбу ярих культур проводять 23 області України, крім Луганської, практично на всій території якої проходять бойові дії», – зазначають у відомстві.

На початку травня міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський повідомив, що весняна посівна кампанія в Україні відбувається активно, але відстає від минулорічних показників щонайменше на 20 відсотків.

Джерело: radiosvoboda.org

Фото: agroportal.ua