Сівбу зернових в Україні провели на 75% від минулорічних показників – Мінагрополітики

Обновлено: Июнь 06, 2022.

Сівбу зернових в Україні провели на 75% від минулорічних показників – Мінагрополітики

В Україні триває посівна, майже 98% площі, відведеної під яру пшеницю, вже засіяно, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства 20 травня.

«Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Миколаївська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, та Чернівецька області закінчили посівну ярої пшениці. В цілому сівба ярих зернових та зернобобових завершена на 75% від показників минулого року», – повідомляє відомство.

За даними міністерства, на 19 травня на підконтрольній Україні території засіяли 14 158,4 тисяч гектарів. Це на 2 757,9 тисячі гектарів менше за показники минулого року (понад 16 916 тисяч).

Міністерство наводить такі дані щодо засіяних культур:

  • ярої пшениці – 188,6 тисячі гектарів
  • ярого ячменю 927,5 тисяч гектарів
  • ярого ріпаку 28,4 тисячі гектарів
  • вівса 156,8 тисячі гектарів
  • гороху 124,8 тисячі гектарів
  • гречки 37,4 тисячі гектарів
  • проса 32,1 тисячі гектарів
  • кукурудзи 4 170,2 тисячі гектарів
  • цукрових буряків 182 тисячі гектарів
  • соняшника 3 940,3 тисячі гектарів
  • сої 982,7 тисячі гектарів
  • картоплі 1 074,6 тисячі гектарів

«За оперативними даними, сівбу ярих культур проводять 23 області України, крім Луганської, практично на всій території якої проходять бойові дії», – зазначають у відомстві.

На початку травня міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський повідомив, що весняна посівна кампанія в Україні відбувається активно, але відстає від минулорічних показників щонайменше на 20 відсотків.

Джерело: radiosvoboda.org

Фото: agroportal.ua

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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