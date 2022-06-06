У Байдена есть лишь плохие варианты, как снизить цены на нефть и преодолеть кризис — NYT

США и ЕС обсуждают возможность закупок российской нефти по цене ниже рыночной.

У президента США Джо Байдена есть мало способов, как можно снизить цены на нефть, и его путешествие в Саудовскую Аравию вряд ли приведет к снижению цен.

Об этом пишет NYT.

Билл Ричардсон, министр энергетики в администрации Клинтона, сказал, что «к сожалению, есть только плохие варианты. И любые альтернативные варианты, наверное, хуже, чем просить саудовцев увеличить добычу».

Две другие нефтедобывающие страны, которые могли бы увеличить добычу, — Иран и Венесуэла — являются противниками США, которых западные санкции в значительной мере отрезали от мирового рынка. Заключение любой сделки с их лидерами без обеспечения серьезных уступок по таким вопросам, как ядерное обогащение и демократические реформы, было бы политически рискованным для Байдена. Большинство республиканцев и даже некоторые демократы выступают против компромиссов с лидерами этих стран.

Даже Саудовская Аравия, имеющая наиболее свободные производственные мощности, готовые к использованию, не могла бы самостоятельно быстро снизить цены. Это связано с тем, что производство России сокращается и может упасть еще больше, поскольку европейские страны сокращают свои закупки.

Ранее Байден резко критиковал репутацию Саудовской Аравии в области прав человека, ее войну в Йемене и роль ее правительства в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.

Источник: УНІАН