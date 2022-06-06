У Польщі водії почали протестувати через високі ціни на пальне

Обновлено: Июнь 06, 2022.

У Польщі водії почали протестувати через високі ціни на пальне

У Польщі початися протести водіїв через підвищення цін на пальне до історичного максимуму.

Про це, як повідомляє «Європейська правда«, повідомляє Euractiv.

Ціни на пальне у Польщі зараз найвищі з 2000 року. Ціна 95-го бензину, який використовується найчастіше, сягнула в середньому 7,62 злотих за літр (1,66 євро).

Зростання ціни вже викликало протести. У місті Бєльсько-Бяла в неділю кілька водіїв вдали, що їхні машини зламалися, і заблокували заправну станцію частково державної паливної компанії PKN Orlen.

 Вони не допускали інші автомобілі на АЗС близько години. Водії роз’їхалися, лише коли за викликом власника АЗС прибули поліцейські.

Минулого тижня президент Анджей Дуда підписав важливу поправку до закону про ПДВ, яка продовжила дію так званого «антиінфляційного щита».

Це означає, що запроваджені в лютому для деяких видів палива нижчі ставки акцизного податку діятимуть до кінця липня.

Проте експерти прогнозують, що ціни на пальне зростатимуть і надалі через через нафтове ембарго ЄС щодо Росії. Згідно з прогнозами, ціна за 95-ий бензин скоро наблизиться до 8 злотих за літр (близько 1,7 євро).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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