У Польщі водії почали протестувати через високі ціни на пальне

У Польщі початися протести водіїв через підвищення цін на пальне до історичного максимуму.

Про це, як повідомляє «Європейська правда«, повідомляє Euractiv.

Ціни на пальне у Польщі зараз найвищі з 2000 року. Ціна 95-го бензину, який використовується найчастіше, сягнула в середньому 7,62 злотих за літр (1,66 євро).

Зростання ціни вже викликало протести. У місті Бєльсько-Бяла в неділю кілька водіїв вдали, що їхні машини зламалися, і заблокували заправну станцію частково державної паливної компанії PKN Orlen.

Вони не допускали інші автомобілі на АЗС близько години. Водії роз’їхалися, лише коли за викликом власника АЗС прибули поліцейські.

Минулого тижня президент Анджей Дуда підписав важливу поправку до закону про ПДВ, яка продовжила дію так званого «антиінфляційного щита».

Це означає, що запроваджені в лютому для деяких видів палива нижчі ставки акцизного податку діятимуть до кінця липня.

Проте експерти прогнозують, що ціни на пальне зростатимуть і надалі через через нафтове ембарго ЄС щодо Росії. Згідно з прогнозами, ціна за 95-ий бензин скоро наблизиться до 8 злотих за літр (близько 1,7 євро).