Украина может полностью отказаться от импорта газа — «Оператор ГТС»

Украина имеет реальную возможность полностью отказаться от импорта газа за счет собственной добычи газа и производства биогаза.

Об этом сообщил глава «Оператора Газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

«Украина имеет очень большой потенциал для производства биогаза — до 8 млрд куб. м биогаза в год. Это очень амбициозная цель на следующие 10 лет. Но 0,5 млрд куб. м биогаза через 2 года вполне реально», — написал он.

Макогон привел в пример Данию, у которой 27% газа в сетях — биометан (биогаз, доведенный до качества метана), и последние 5-6 месяцев наблюдается стабильный рост. Дания в 2030-2035 годах рассчитывает иметь 100% зеленую газовую систему.

Источник: УНІАН