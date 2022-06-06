ЄС розробив план заміщення російського газу

Європейський Союз розробив план заміщення газу із Росії, щоб позбавитися енергетичної залежності.
Про це заявив єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, пише «Європейська правда» з посиланням на DW.
За словами комісара, ЄС імпортує з Росії 155 млрд кубометрів на рік.
У рамках нової стратегії Брюссель планує отримати 50 млрд кубометрів за рахунок ввезення скрапленого природного газу зі США або Катару, 10 млрд кубометрів — наявними трубопроводами, аналог ще 25 млрд кубометрів буде вироблено за рахунок прискореного запуску морських вітряних турбін і сонячних панелей.
«Він намагався роз’єднати нас за допомогою своєї вакцини Sputnik, яка не спрацювала, він зробив все, щоб втрутитися в наші демократії за допомогою Russia Today, а тепер використовує газ, щоб розділити нас», — сказав Бретон.
Нагадаємо, «Газпром» припинив постачання газу провідним компаніям вже п’яти європейських країн за відмову виконувати вимогу Росії про оплату у рублях.
Першими відключень зазнали Польща й Болгарія, далі — Фінляндія, останніми — нідерландська Gasterra та данська Ørsted. Крім того, «Газпром» припинив постачання за одним з контрактів Shell Energy Europe.