ЄС розробив план заміщення російського газу

Обновлено: Июнь 06, 2022.

ЄС розробив план заміщення російського газу

Європейський Союз розробив план заміщення газу із Росії, щоб позбавитися енергетичної залежності.

Про це заявив єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, пише «Європейська правда» з посиланням на DW.

За словами комісара, ЄС імпортує з Росії 155 млрд кубометрів на рік.

У рамках нової стратегії Брюссель планує отримати 50 млрд кубометрів за рахунок ввезення скрапленого природного газу зі США або Катару, 10 млрд кубометрів — наявними трубопроводами, аналог ще 25 млрд кубометрів буде вироблено за рахунок прискореного запуску морських вітряних турбін і сонячних панелей.

 Єврокомісар констатував, що президент РФ Владімір Путін використовує «газ, щоб розділити нас, і протягом багатьох років робив усе, щоб поділити Європу».

«Він намагався роз’єднати нас за допомогою своєї вакцини Sputnik, яка не спрацювала, він зробив все, щоб втрутитися в наші демократії за допомогою Russia Today, а тепер використовує газ, щоб розділити нас», — сказав Бретон.

Нагадаємо, «Газпром» припинив постачання газу провідним компаніям вже п’яти європейських країн за відмову виконувати вимогу Росії про оплату у рублях.

Першими відключень зазнали Польща й Болгарія, далі — Фінляндія, останніми — нідерландська Gasterra та данська Ørsted. Крім того, «Газпром» припинив постачання за одним з контрактів Shell Energy Europe.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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