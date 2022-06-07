Цены на бензин снижаться не будут — НБУ

Обновлено: Июнь 07, 2022.

Как отмечает регулятор, основные причины дефицита — разрушение российскими захватчиками топливной инфраструктуры и НПЗ, блокировка портов, более дорогая и более продолжительная логистика.

«В то же время мировые цены на нефть остаются высокими — выросли до 121 доллара за баррель. Как следствие, ожидается стабилизация цен на топливо, однако на высоком уровне», — прогнозируют в НБУ.

17 мая правительство приняло решение отказаться от государственного регулирования цен на топливо, чтобы операторы рынка могли насытить украинский рынок нефтепродуктов.

Рынок нефтепродуктов переживает тяжелейшие времена с середины 90-х, отмечают аналитики. В Украине закрылось 70% заправок. из-за войны наше государство столкнулось одновременно как с остановкой поставок из России и Беларуси, сокращением отечественного производства, так и с нарушением цепочек западных поставок.

В апреле оккупанты обстреляли крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод — Кременчугский НПЗ.

Также оккупанты неоднократно обстреливали нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске, нефтебазы и т. д.

По материалам Минфин

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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