Цены на бензин снижаться не будут — НБУ

Как отмечает регулятор, основные причины дефицита — разрушение российскими захватчиками топливной инфраструктуры и НПЗ, блокировка портов, более дорогая и более продолжительная логистика.

«В то же время мировые цены на нефть остаются высокими — выросли до 121 доллара за баррель. Как следствие, ожидается стабилизация цен на топливо, однако на высоком уровне», — прогнозируют в НБУ.

17 мая правительство приняло решение отказаться от государственного регулирования цен на топливо, чтобы операторы рынка могли насытить украинский рынок нефтепродуктов.

Рынок нефтепродуктов переживает тяжелейшие времена с середины 90-х, отмечают аналитики. В Украине закрылось 70% заправок. из-за войны наше государство столкнулось одновременно как с остановкой поставок из России и Беларуси, сокращением отечественного производства, так и с нарушением цепочек западных поставок.

В апреле оккупанты обстреляли крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод — Кременчугский НПЗ.

Также оккупанты неоднократно обстреливали нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске, нефтебазы и т. д.

По материалам Минфин