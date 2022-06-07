Цены на нефть растут после слабого снижения накануне

Обновлено: Июнь 07, 2022.

Цены на нефть растут после слабого снижения накануне

Цены на нефть продолжили расти утром во вторник после небольшого снижения накануне, трейдеры оценивают ситуацию со спросом и предложением на мировом топливном рынке.

Как стало известно на выходных, Saudi Aramco поднимет цены на все сорта экспортируемой нефти для стран Азии, Северо-Западной Европы и Средиземноморья с поставкой в июле. Так, стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light увеличится на $2,1 за баррель, и в результате он будет стоить на $6,5 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая.

Между тем на прошлой неделе министры ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты на добычу нефти в июле и августе на 648 тыс. баррелей в сутки вместо запланированного ранее повышения на 432 тыс. б/с.

«Реакция котировок с последней встречи ОПЕК+ говорит о том, что участники рынка не впечатлены таким решением. Группа на протяжении месяцев не может выйти на целевые показатели добычи, и едва ли это изменится после повышения этих целевых показателей», — отметил аналитик ING Уоррен Паттерсон.

Однако нефть продолжает торговаться в относительно узком диапазоне, и некоторые аналитики задаются вопросом о потенциале к росту цен с учетом уже зафиксированного подъема. Аналитик DailyFX Майкл Бутрос полагает, что уровнем поддержки для WTI служит отметка в $115,26 за баррель. Уровень сопротивления, по его мнению, проходит по отметке $121,60 за баррель, и «для того, чтобы попытаться превысить максимум 2008 года, составляющий $129,29 за баррель, сначала нужно пробить максимум текущего года, равняющийся $124,76 за баррель».

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:37 мск во вторник составляет $120,31 за баррель, что на $0,80 (0,67%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник контракт подешевел на $0,21 (0,2%) — до $119,51 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на $0,82 (0,69%) — до $119,32 за баррель.. Накануне стоимость этих контрактов снизилась на $0,37 (0,3%), до $118,50 за баррель.

Источник: investing.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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