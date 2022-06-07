Держенергоефективності працює над впровадженням Національної системи моніторингу енергоефективності

Обновлено: Июнь 07, 2022.

На виконання Закону України «Про енергетичну ефективність» Держенергоефективності працює над розробленням рішення Уряду щодо створення та функціонування Національної системи моніторингу енергоефективності.

Йдеться про запровадження єдиної централізованої інформаційної системи, яка забезпечить моніторинг:

● виконання Національного плану дій з енергоефективності, стратегії термомодернізації будівель;

● стану впровадження систем енергетичного менеджменту органів державної влади, органів місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях;

● виконання державних цільових програм у сфері забезпечення енергетичної ефективності та оцінка їх ефективності;

● наявності місцевих енергетичних планів і звітів про їх реалізацію;

● проведення порівняння енергетичної ефективності об’єктів (бенчмаркінгу).

Система працюватиме на базі новітніх цифрових технологій, із застосуванням сучасних технічних засобів, що забезпечують збирання, обробку і зберігання інформації щодо використання енергоресурсів для подальшого моніторингу та оцінки ефективності їх споживання.

Таким чином, система стане надійним джерелом систематизованої та достовірної інформації про рівень енергоефективності в Україні та виконання національних цілей у цій сфері.

Джерело: КМУ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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