Прикордонники розповіли про те, як перетинають кордон бензовози

Прикордонники та митники першочергово пропускають бензовози, які їдуть в Україну з пальним та за пальним в країни ЄС. «Зелені коридори» для них погоджені з суміжними країнами.

Автівки з пальним проходять прикордонно-митні процедури контролю в пріоритетному порядку, як з боку сусідньої країни, так і в Україні. У випадку накопичення бензовозів на виїзд з України, спільно з Нацполіцією їх супроводжують до пункту пропуску та оформлюють по окремій смузі руху.

Про це в Телеграмі повідомляє Державна прикордонна служба України.