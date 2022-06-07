Танкер Hyndai совершил переход в 10 тысяч километров в автономном режиме

Обновлено: Июнь 07, 2022.

Танкер Hyndai совершил переход в 10 тысяч километров в автономном режиме

Промышленная группа Hyndai поделилась успехами своего подразделения Avikus, разработчика технологии автономного управления морскими судами. Танкер-газовоз «Prism Courage» водоизмещением 122 000 тонн стал первым судном, выполнившим рейс длиной свыше 10 000 км в автономном режиме.

Корабли, способные к самостоятельной навигации, не новость. Даже самое маленькое судно можно оснастить автопилотом, не говоря уж о больших грузовозах. Однако автономное управление — не то же самое, что автопилот, который просто позволяет поддерживать выбранный курс и, может быть, умеет реагировать на течения и метки GPS. Автономное судно оборудовано камерами и прочими датчиками и не только принимает решения в зависимости от ситуации, но и делает это в соответствии с правилами и законами морского судоходства.

Танкер «Prism Courage» под панамским флагом покинул Фрипорт (США) 1 мая 2022 года, прошел Панамский канал и пересек Тихий океан, завершив рейс в порту корейской провинции Чхунчхон-Намдо. Плавание заняло 33 дня, пишет New Atlas.

На протяжении второй половины рейса судно находилось под контролем автономной навигационной системы HiNAS 2.0, которая не только направляла его, но и рассчитывала оптимальные маршрут и скорость под руководством искусственного интеллекта Integrated Smartship Solution (ISS), разработанного компанией Hyundai.

ИИ HiNAS 2.0 умеет обнаруживать и предотвращать столкновения с другими судами, что и было продемонстрировано во время плавания, за которым наблюдали американские и южнокорейские регуляторы. Вдобавок, система сумела повысить топливную эффективность на 7% и снизить эмиссию парниковых газов на 5%.

Теперь перед компанией Avikus стоит задача подготовить HiNAS 2.0 к выходу на рынок в следующем году, после официальной сертификации.

Недавно завершил рейс японский сухогруз, оснащенный искусственным интеллектом Orca AI. Он выполнил 800-километровый рейс по оживленному Токийскому заливу, проделав 99% своего маршрута без вмешательства человека.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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