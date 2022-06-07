В США протестировали трактор, работающий на аммиаке вместо дизтоплива

Обновлено: Июнь 07, 2022.

В США протестировали трактор, работающий на аммиаке вместо дизтоплива

В Центре передовой энергетики Университета Стоуни-Брук (штат Нью-Йорк, США), провели тестовый запуск первого в мире трактора, работающего на аммиаке. Машина с навесным оборудованием объехала участок, и при сгорании топлива выделялись только азот и вода. Об этом сообщает портал discover24.ru со ссылкой на Ars Technica.

Более четверти всех вредных выбросов от транспорта в США приходится на автомобили средней и большой грузоподъемности с двигателями внутреннего сгорания. Поэтому данный сектор является важной целью для мер по обезуглероживанию.

Исследователи считают, что аммиак может стать весьма эффективным топливом для различной сельхозтехники. Раньше создавались модели двигателей внутреннего сгорания, которые сжигали смесь аммиака и дизельного топлива – они выделяли меньше углекислого газа, чем обычный дизельный мотор. Но и в этом случае какое-то количество загрязняющих веществ все же попадало в воздух.

В новой разработке дизельный двигатель в обычном среднеразмерном тракторе от компании John Deere был заменен на систему «аммиак для питания», разработанную стартапом Amogy. Такая система преобразует энергоемкое химическое вещество в водород, который затем питает водородный топливный элемент мощностью 100 кВт.

Трактор может работать несколько часов на одной заправке 60-галлонного (227-литрового) бака аммиака. Аммиак не используется непосредственно в топливном элементе: он расщепляется в реакторе для получения водорода, который питает топливный элемент.

По словам авторов разработки, заправка жидким аммиаком так же быстра и проста, как газом или дизельным топливом.
Тракторы на аммиаке не сразу начнет работать на фермах . После тестирования машины средней грузоподъемности Amogy планирует расширить масштабы, в том числе представить со временем систему мощностью 1 МВт.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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