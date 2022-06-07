В США протестировали трактор, работающий на аммиаке вместо дизтоплива

В Центре передовой энергетики Университета Стоуни-Брук (штат Нью-Йорк, США), провели тестовый запуск первого в мире трактора, работающего на аммиаке. Машина с навесным оборудованием объехала участок, и при сгорании топлива выделялись только азот и вода. Об этом сообщает портал discover24.ru со ссылкой на Ars Technica.

Более четверти всех вредных выбросов от транспорта в США приходится на автомобили средней и большой грузоподъемности с двигателями внутреннего сгорания. Поэтому данный сектор является важной целью для мер по обезуглероживанию.

Исследователи считают, что аммиак может стать весьма эффективным топливом для различной сельхозтехники. Раньше создавались модели двигателей внутреннего сгорания, которые сжигали смесь аммиака и дизельного топлива – они выделяли меньше углекислого газа, чем обычный дизельный мотор. Но и в этом случае какое-то количество загрязняющих веществ все же попадало в воздух.

В новой разработке дизельный двигатель в обычном среднеразмерном тракторе от компании John Deere был заменен на систему «аммиак для питания», разработанную стартапом Amogy. Такая система преобразует энергоемкое химическое вещество в водород, который затем питает водородный топливный элемент мощностью 100 кВт.

Трактор может работать несколько часов на одной заправке 60-галлонного (227-литрового) бака аммиака. Аммиак не используется непосредственно в топливном элементе: он расщепляется в реакторе для получения водорода, который питает топливный элемент.

По словам авторов разработки, заправка жидким аммиаком так же быстра и проста, как газом или дизельным топливом.

Тракторы на аммиаке не сразу начнет работать на фермах . После тестирования машины средней грузоподъемности Amogy планирует расширить масштабы, в том числе представить со временем систему мощностью 1 МВт.