Вучич: санкції ЄС проти російської нафти коштують Сербії 600 млн доларів на рік

Обновлено: Июнь 07, 2022.

Вучич: санкції ЄС проти російської нафти коштують Сербії 600 млн доларів на рік

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що через часткове нафтове ембарго, запроваджене Європейським Союзом щодо Росії, країна втрачатиме щороку 600 мільйонів доларів.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на РТС.

«600 мільйонів доларів були взяті безпосередньо з кишень громадян Сербії через санкції на рік, і люди повинні про це знати», – заявив Вучич.

Сербський президент пояснив, що через ембарго Сербія буде змушена відмовитися від російської нафти, яку раніше транспортували морем і через Хорватію. При цьому альтернатива – нафта з Іраку – на 31 долар за барель дорожча.

Крім того, стверджує Вучич, Сербія буде змушена інвестувати додаткові гроші для закупівлі газу. Для цього в п’ятницю до Белграда прибудуть канцлер Німеччини Олаф Шольц і глава МЗС Угорщини Петер Сійярто для підписання відповідної угоди.

«Ми негайно, не пізніше 1 липня, збираємося закупити в Угорщини 500 мільйонів кубометрів газу», – зазначив президент Сербії.

Він зазначив, що разом із запасами газу, які має Сербія, це забезпечить постачання блакитного палива на понад 100 днів, або всю зиму.

Міністерство гірничодобувної промисловості та енергетики Сербії раніше заявило, що нафтова промисловість Сербії незабаром втратить можливість постачати російську нафту через Адріатичний нафтопровод (JANAF) у зв’язку із санкціями ЄС.

Нагадаємо, 3 червня Рада ЄС затвердила шостий пакет економічних і персональних санкцій, спрямованих проти РФ і Білорусі.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що завдяки новому пакету санкцій Євросоюз посилює обмеження на здатність Кремля фінансувати війну.

Він зазначив, що Євросоюз забороняє імпорт російської нафти в ЄС, відключає більше ключових російських банків від SWIFT, а також накладає санкції на винних у звірствах, які сталися в Бучі та Маріуполі, і забороняє більше поширювачів дезінформації, які активно сприяють пропаганді війни президента Путіна.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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