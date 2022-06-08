«Это будет самая сложная зима за годы независимости»: в Украине начали подготовку к отопительному сезону

Обновлено: Июнь 08, 2022.

«Это будет самая сложная зима за годы независимости»: в Украине начали подготовку к отопительному сезону

Кабинет министров образует штаб для подготовки к следующему отопительному сезону в Украине. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером, 7 июня.

«Правительством образуется штаб для подготовки к следующему отопительному сезону. Это решение принято по результатам совещания, которое я провел как с представителями правительства, так и с представителями наших крупнейших государственных энергокомпаний и регуляторов. Премьер-министр, министры энергетики, экономики, министр развития общин и территорий, руководители «Нафтогаза», «Укрэнерго» и «Энергоатома» и НКРЕКП. Был также и профильный заместитель руководителя Офиса президента», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что бы ни планировали себе оккупанты, Украина должна готовиться к следующей зиме – «в нашем государстве, на своей земле, для всех граждан».

Зеленский отметил, что обсудили сегодня вопрос достаточного объема закупки газа на отопительный сезон, накопления угля, производства электроэнергии.

«В условиях, которые мы имеем сейчас из-за агрессии России, это будет действительно будет самая сложная зима за все годы независимости. Но! Все нормально. Должны пройти ее так, чтобы наши люди чувствовали нормальную работу государства. В это время у нас не будет продажи нашего газа и угля за границу. Вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние потребности наших граждан», — подчеркнул Зеленский.

Источник: УНІАН

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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