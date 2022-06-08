«Это будет самая сложная зима за годы независимости»: в Украине начали подготовку к отопительному сезону

Кабинет министров образует штаб для подготовки к следующему отопительному сезону в Украине. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером, 7 июня.

«Правительством образуется штаб для подготовки к следующему отопительному сезону. Это решение принято по результатам совещания, которое я провел как с представителями правительства, так и с представителями наших крупнейших государственных энергокомпаний и регуляторов. Премьер-министр, министры энергетики, экономики, министр развития общин и территорий, руководители «Нафтогаза», «Укрэнерго» и «Энергоатома» и НКРЕКП. Был также и профильный заместитель руководителя Офиса президента», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что бы ни планировали себе оккупанты, Украина должна готовиться к следующей зиме – «в нашем государстве, на своей земле, для всех граждан».

Зеленский отметил, что обсудили сегодня вопрос достаточного объема закупки газа на отопительный сезон, накопления угля, производства электроэнергии.

«В условиях, которые мы имеем сейчас из-за агрессии России, это будет действительно будет самая сложная зима за все годы независимости. Но! Все нормально. Должны пройти ее так, чтобы наши люди чувствовали нормальную работу государства. В это время у нас не будет продажи нашего газа и угля за границу. Вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние потребности наших граждан», — подчеркнул Зеленский.

Источник: УНІАН