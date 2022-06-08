На 36 з перевірених 56 АЗС виявлено порушення — Держпродспоживслужба

Головним управлінням Держпродспоживслужби в м. Києві було організовано роботу моніторингових груп, що працюють в 10 районах міста Києва у складі працівників Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві, районних у місті Києві державних адміністрацій КП «Муніципальна охорона» та працівників Національної поліції України.
Перевірки здійснюються на підставі доручення Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля від 08.05.2022 № 11381/0/1-22 щодо невідкладного проведення перевірок дотримання суб’єктами господарювання на роздрібному ринку пального вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін з урахуванням п.2 постанови Кабінету міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану», на підставі наказу Міністерства економіки України від 02 квітня 2022 року № 679-22 «Про рішення щодо проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом періоду воєнного стану».
За травень місяць Головним управлінням Держпродспоживслужби в м. Києві було розпочато 107 перевірок автозаправних станцій.
Станом на 6 червня було завершено 56 перевірок АЗС Києва.
У результаті перевірок зафіксовано низку порушень на 36 АЗС.
По трьом перевіркам було встановлено порушення пункту 4 частини 1 статті 20 Закону України «Про ціни і ціноутворення», а саме створення перешкод посадовим особам на загальну суму 102 тис. грн.
По 33 перевіркам було встановлено, що суб’єктами господарювання було отримано необґрунтовано одержану виручку на загальну суму в розмірі 707015 грн, за що передбачено адміністративно-господарські санкції згідно пункту 1 частини 1 статті 20 Закону України «Про ціни і ціноутворення» у розмірі 100% необґрунтовано одержаної виручки (загальна сума необґрунтовано одержаної виручки та штрафу складає 1414029 грн.).
За підсумками 20 перевірок порушень законодавства не встановлено.
Нині триває 27 перевірок, про результати буде повідомлено.
Джерело: Держпродспоживслужба