На 36 з перевірених 56 АЗС виявлено порушення — Держпродспоживслужба

Обновлено: Июнь 08, 2022.

На 36 з перевірених 56 АЗС виявлено порушення — Держпродспоживслужба

Головним управлінням Держпродспоживслужби в м. Києві було організовано роботу моніторингових груп, що працюють в 10 районах міста Києва у складі працівників Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві, районних у місті Києві державних адміністрацій КП «Муніципальна охорона» та працівників Національної поліції України.

Перевірки здійснюються на підставі доручення Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля від 08.05.2022 № 11381/0/1-22 щодо невідкладного проведення перевірок дотримання суб’єктами господарювання на роздрібному ринку пального вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін з урахуванням п.2 постанови Кабінету міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану», на підставі наказу Міністерства економіки України від 02 квітня 2022 року № 679-22 «Про рішення щодо проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом періоду воєнного стану».

За травень місяць Головним управлінням Держпродспоживслужби в м. Києві було розпочато 107 перевірок автозаправних станцій.

Станом на 6 червня було завершено 56 перевірок АЗС Києва.

У результаті перевірок зафіксовано низку порушень на 36 АЗС.

По трьом перевіркам було встановлено порушення пункту 4 частини 1 статті 20 Закону України «Про ціни і ціноутворення», а саме створення перешкод посадовим особам на загальну суму 102 тис. грн.

По 33 перевіркам було встановлено, що суб’єктами господарювання було отримано необґрунтовано одержану виручку на загальну суму в розмірі 707015 грн, за що передбачено адміністративно-господарські санкції згідно пункту 1 частини 1 статті 20 Закону України «Про ціни і ціноутворення» у розмірі 100% необґрунтовано одержаної виручки (загальна сума необґрунтовано одержаної виручки та штрафу складає 1414029 грн.).

За підсумками 20 перевірок порушень законодавства не встановлено.

Нині триває 27 перевірок, про результати буде повідомлено.

Джерело: Держпродспоживслужба 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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