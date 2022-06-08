Результати торгівлі енергоресурсами та електроенергією на УЕБ у травні 2022 року

Протягом минулого місяця на Українській енергетичній біржі проведено 36 торгових сесій у БЕТС, 72 аукціони з купівлі-продажу електричної енергії в БЕТС у версії «Electric Power», а також по 4 торгові сесії кожного дня були проведені біржею на короткостроковому ринку природного газу.

За їх результатами реалізовано 3449 тис. Мвт-год. електроенергії, 32,75 тис. т. нафти та газового конденсату, 12 тис. т. нафтопродуктів та скрапленого газу, 892 тис. куб. м. природного газу. Спостерігалась висока конкуренція на торгах електроенергією, скрапленим газом, зросла активність на короткостроковому ринку природного газу.

Станом на кінець місяця на ринках енергоресурсів (за винятком електроенергії) налічувалось більше 1150 компаній, на ринку електроенергії – більше 440.

«Перебуваючи у взаємозв’язку з учасниками ринку, органами влади, профільними українськими та міжнародними асоціаціями, УЕБ пропонує і постійно вдосконалює торгові рішення, які сприяють підвищенню прозорості та конкуренції на ринку. Це дозволяє залишатись визнаним джерелом ринкових цін різних видів енергоресурсів в Україні, що має особливо важливе значення для належного функціонування економіки у воєнний період», — зазначив Генеральний директор УЕБ О. Коваленко.

Джерело: УЕБ