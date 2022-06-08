Результати торгівлі енергоресурсами та електроенергією на УЕБ у травні 2022 року

Обновлено: Июнь 08, 2022.

Результати торгівлі енергоресурсами та електроенергією на УЕБ у травні 2022 року

Протягом минулого місяця на Українській енергетичній біржі проведено 36 торгових сесій у БЕТС, 72 аукціони з купівлі-продажу електричної енергії в БЕТС у версії «Electric Power», а також по 4 торгові сесії кожного дня були проведені біржею на короткостроковому ринку природного газу.

За їх результатами реалізовано 3449 тис. Мвт-год. електроенергії, 32,75 тис. т. нафти та газового конденсату, 12 тис. т. нафтопродуктів та скрапленого газу, 892 тис. куб. м. природного газу. Спостерігалась висока конкуренція на торгах електроенергією, скрапленим газом, зросла активність на короткостроковому ринку природного газу.

Станом на кінець місяця на ринках енергоресурсів (за винятком електроенергії) налічувалось більше 1150 компаній, на ринку електроенергії – більше 440.

«Перебуваючи у взаємозв’язку з учасниками ринку, органами влади, профільними українськими та міжнародними асоціаціями, УЕБ пропонує і постійно вдосконалює торгові рішення, які сприяють підвищенню прозорості та конкуренції на ринку. Це дозволяє залишатись визнаним джерелом ринкових цін різних видів енергоресурсів в Україні, що має особливо важливе значення для належного функціонування економіки у воєнний період», — зазначив Генеральний директор УЕБ О. Коваленко.

Джерело: УЕБ

Автор:

(Всего статей: 111)

Приглашенный экспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: