Робота енергосистеми України на 7 червня 2022 року

Обновлено: Июнь 08, 2022.

За минулу добу відновлено електропостачання близько 32,1 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.

Зокрема у Миколаївській області — 10,1 тисячам, Запорізькій – 8 тисячам, Донецькій – 6 тисячам, Дніпропетровській і Харківській – по 4 тисячі споживачів.

Газопостачання відновлено 234 абонентам.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.

Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.

Станом на 7 червня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями,

залишаються знеструмленими близько 737 населених пунктів, загалом близько 647,3 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 358 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Харківській – близько 73,6 тисяч споживачів.

Без газопостачання залишаються 187 тисяч абонентів.

Електроенергія:

Всі види електростанцій працюють згідно графіка та команд диспетчера. Енергосистема України продовжує впевнено працювати з європейською мережею ENTSO-E, тримаючи частоту на рівні 50 Гц.

Вчора ввечері в східному регіоні введена в роботу повітряна лінія 330 кВ. Ремонтуються проводи ще на трьох лініях 330 кВ та 750 кВ на південному сході та у центрі.

На півночі на підстанції 330 кВ прокладено новий кабель живлення роз’єднувачів 330кВ та вимикачів 330кВ.

Атомна генерація:

Всі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Нафтогазова галузь: 

Усі діджитал сервіси Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» працюють в повному доступі. Споживачі ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» за добу збільшили використання природного газу на 6,1%.

Об’єкти мережі ПСГ АТ «Укртрансгаз — Оператор газосховищ України» залишаються під посиленою охороною та продовжують працювати у штатному режимі.

АТ «Укргазвидобування» продовжує видобувати газ на всіх своїх об’єктах, за винятком тих, які знаходяться поблизу лінії зіткнення.

АТ «Укртранснафта» та АТ «Укрспецтрансгаз» надалі працюють в штатному режимі в умовах воєнного стану.

Гідроенергетика:

Гідроелектростанції компанії працюють в штатному режимі згідно з графіком та відповідно до команд диспетчерів.

На станціях компанії продовжують виконуватись планові ремонти гідроагрегатів, а також роботи з реконструкції обладнання, метою яких є подовження термінів експлуатації гідротехнічних об’єктів, збільшення встановленої потужності ГЕС і ГАЕС, а також поліпшення якості виробленої електроенергії.

Джерело:  КМУ

Автор:

(Всего статей: 104)

Приглашенный экспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: