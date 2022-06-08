Робота енергосистеми України на 7 червня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання близько 32,1 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.

Зокрема у Миколаївській області — 10,1 тисячам, Запорізькій – 8 тисячам, Донецькій – 6 тисячам, Дніпропетровській і Харківській – по 4 тисячі споживачів.

Газопостачання відновлено 234 абонентам.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.

Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.

Станом на 7 червня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями,

залишаються знеструмленими близько 737 населених пунктів, загалом близько 647,3 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 358 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Харківській – близько 73,6 тисяч споживачів.

Без газопостачання залишаються 187 тисяч абонентів.

Електроенергія:

Всі види електростанцій працюють згідно графіка та команд диспетчера. Енергосистема України продовжує впевнено працювати з європейською мережею ENTSO-E, тримаючи частоту на рівні 50 Гц.

Вчора ввечері в східному регіоні введена в роботу повітряна лінія 330 кВ. Ремонтуються проводи ще на трьох лініях 330 кВ та 750 кВ на південному сході та у центрі.

На півночі на підстанції 330 кВ прокладено новий кабель живлення роз’єднувачів 330кВ та вимикачів 330кВ.

Атомна генерація:

Всі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Нафтогазова галузь:

Усі діджитал сервіси Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» працюють в повному доступі. Споживачі ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» за добу збільшили використання природного газу на 6,1%.

Об’єкти мережі ПСГ АТ «Укртрансгаз — Оператор газосховищ України» залишаються під посиленою охороною та продовжують працювати у штатному режимі.

АТ «Укргазвидобування» продовжує видобувати газ на всіх своїх об’єктах, за винятком тих, які знаходяться поблизу лінії зіткнення.

АТ «Укртранснафта» та АТ «Укрспецтрансгаз» надалі працюють в штатному режимі в умовах воєнного стану.

Гідроенергетика:

Гідроелектростанції компанії працюють в штатному режимі згідно з графіком та відповідно до команд диспетчерів.

На станціях компанії продовжують виконуватись планові ремонти гідроагрегатів, а також роботи з реконструкції обладнання, метою яких є подовження термінів експлуатації гідротехнічних об’єктів, збільшення встановленої потужності ГЕС і ГАЕС, а також поліпшення якості виробленої електроенергії.

Джерело: КМУ