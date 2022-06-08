Россия наращивает экспорт нефти в Азию – Reuters

Россия наращивает экспорт нефти из своего главного восточного порта Козьмино, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны азиатских покупателей и компенсировать влияние санкций Европейского Союза.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом.

Российский трубопроводный монополист «Транснефть» уже увеличил объем перекачиваемой в Козьмино по нефтепроводу Восточной Сибири — Тихой Океан на 70 тыс баррелей в сутки, используя химические добавки для ускорения потоков нефти, сообщили агентству источники на условиях анонимности.

«Транснефть» не ответила на запросы о комментарии.

Дополнительные поставки, по словам источников, позволят Козьмино увеличить общую загрузку примерно до 900 тыс б/с в ближайшие месяцы по сравнению со средним показателем около 750 тыс б/с в текущем году.

Экономическая правда