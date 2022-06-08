США відправляють майже три чверті свого зрідженого газу до Європи

США відправили майже три чверті всього свого зрідженого газу до Європи за перші чотири місяці 2022 року в порівнянні з однією третиною минулого року.

Про це пише Bloomberg, повідомляє «Європейська правда»,

Європа витіснила Азію з позиції найбільшого отримувача зрідженого природного газу зі США, оскільки прагне скоротити свою залежність від постачання з Росії.

США відправили майже три чверті всього свого зрідженого природного газу до Європи за перші чотири місяці 2022 року, при цьому щоденні постачання до регіону більш ніж утричі зросли у порівнянні з середнім показником минулого року, повідомило у вівторок Управління енергетичної інформації США.

Це збільшення означає, що на США в даний час припадає майже половина європейського імпорту LNG, що приблизно вдвічі більше, ніж у 2021 році.

Водночас до Азії, куди за останні два роки прямувала майже половина вантажів LNG із США, у 2022 році обсяги скоротилися вдвічі.

Цього року США також збільшили обсяг експорту LNG. Відвантаження надохолодженого палива зросли на 18% у порівнянні з рівнем 2021 року до в середньому 11,5 млрд кубічних футів на день після збільшення пропускної спроможності терміналів Sabine Pass та Calcasieu Pass.

Джерело: Європейська правда