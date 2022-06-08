В Украине добыча угля упала на треть, но есть альтернатива — премьер

Добыча угля на государственных шахтах Украины упала примерно на треть из-за оккупации части объектов, но разрабатываются альтернативные варианты. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время сегодняшнего заседания.

«Но есть альтернативные варианты, и поэтому на начало отопительного сезона объемы угля на складах рассчитываем довести до как минимум 2 млн тонн. Это позволит обеспечить стабильность поставок и для населения, и для бизнеса. Максимальный показатель, который мы намерены накопить — около 3 млн тонн угля на начало отопительного сезона. Такая задача у нас поставлена перед Министерством энергетики», — сказал он.

При этом Шмыгаль отметил, что потребление электроэнергии в Украине упало примерно на 30%. Это дает возможность и обеспечить страну, и экспортировать электроэнергию в европейские страны, благодаря чему украинские компании получают дополнительные доходы и экспортную выручку.

«Увеличение экспортных возможностей электроэнергии в страны ЕС — это один из ключевых приоритетов в сфере энергетики и нашей европейской интеграции. Потенциал там — сотни миллионов долларов прибыли ежегодно и уменьшение зависимости стран Европы от российского газа», — пояснил он.

Джерело: УНІАН