Всемирный банк поднял прогноз по цене на нефть до почти $140 за баррель

По новому прогнозу, средняя цена нефти в 2022 году составит около $100 за баррель, что на $24 больше, чем ВБ ожидал ранее. Кроме того, стоимость нефти в отдельные моменты может вплотную приближаться к $140, полагают аналитики

Аналитики Всемирного банка пересмотрели в сторону увеличения свои прогнозы относительно цен на нефть в 2022 и 2023 годах на фоне военной операции России на Украине и введения западных санкций, говорится в прогнозе банка.

Согласно обновленному прогнозу, в 2022 году средняя цена барреля нефти может вплотную приблизиться к $140. Это неблагоприятный прогноз, реализацию которого аналитики ожидают в случае, если Запад введет дополнительные санкции против энергетического сектора, в частности, в отношении страхования перевозок российской нефти танкерами. Согласно базовому прогнозу, в среднем цены на нефть в 2022 году составят $100 — эти ожидания также были пересмотрены в сторону увеличения (примерно на $24).

В 2023 году, согласно обновленному прогнозу, стоимость нефти может повышаться примерно до $110 за баррель, в базовом прогнозе — примерно до $90.

«Санкции, введенные против России в ответ на вторжение, как ожидается, будут иметь длительные негативные последствия для добычи сырой нефти и природного газа на фоне ухода иностранных нефтяных компаний, снижения инвестиций и ограничения доступа к зарубежной технике. Ожидается, что цены будут умеренными в 2023 году, поскольку производство растет в других местах, в том числе в США; однако они будут намного выше, чем прогнозировалось ранее, и значительно выше среднего показателя за последние пять лет», — говорится в прогнозе.

В целом цены на энергоносители в 2022 году вырастут на 52%, что на 47 п.п. больше, чем прогнозировалось ранее.

В прогнозе Всемирного банка также приводятся оценки Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которым в условиях санкций экспорт нефти из России может временно сократиться на 2,5 млн баррелей в день, что составляет около 30% российского экспорта и около 3% мировых поставок. В МЭА при этом полагают, что дефицит удастся восполнить за счет переориентации на другие рынки, использование резервов нефти и, возможно, увеличения добычи странами ОПЕК.

Сейчас августовский фьючерс нефти марки Brent на Лондонской бирже торгуется в районе $120 за баррель.

Источник: НАНС