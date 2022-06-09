Канада ввела санкции против нефтегазовой и химической отраслей России

Канадские власти ввели санкции против нефтегазовой и химической отраслей РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Канады.

Ключевые факты

Новые ограничения предполагают запрет на 28 типов услуг, крайне важных для работы нефтяной, газовой и химической отраслей, включая техобслуживание, менеджмент, бухгалтерское дело и рекламу.

В канадском МИД отметили, что на эти три отрасли приходится около 50% финансовых поступлений в российский бюджет.

Контекст

С начала нападения РФ на Украину Канада ввела санкции против почти 1000 физических и юридических лиц из РФ, Украины и Беларуси, в частности Путина, его дочерей, Абрамовича и т. д. Всего с момента оккупации Крыма канадские санкционные меры затронули более 1400 физлиц и структур.

В частности, под санкции попали Алина Кабаева, олимпийская чемпионка, которую считают приближенной к президенту РФ Владимиру Путину. Она занимает должность гендиректора «Национальной медиагруппы». Также санкции были введены против двух дочерей российского олигарха Михаила Фридмана – Ларисы и Екатерины Фридман.

Кроме того, Канада запретила ввоз из РФ и экспорт в Россию предметов роскоши и компьютерной техники.