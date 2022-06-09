Україна планує заробити 1,5 млрд євро на експорті електроенергії до ЄС

Обновлено: Июнь 09, 2022.

Україна планує заробити 1,5 млрд євро на експорті електроенергії до ЄС

Україна сподівається заробити 1,5 млрд євро на експорті електроенергії до Євросоюзу до кінця року та заробити ще більше в майбутньому після отримання права експортувати туди свою енергію, заявила радник міністра енергетики Лана Зеркаль в інтерв’ю громадському телеканалу «Суспільне», пише Reuters.

Україна у березні подала заявку на приєднання до європейської енергосистеми ENTSO-E у найкоротший термін і у вівторок отримала право експортувати свою енергію до Європи, повідомила у середу «Укренерго». Усі необхідні українцям лінії готові експортувати електроенергію до Румунії, Угорщини, Словаччини та Польщі, заявила радник міністра енергетики Лана Зеркаль.

НЕК «Укренерго» сподівається на виконання 15 червня всіх технічних критеріїв для експорту, сформульованих ENTSO-E. Очікується, що на цю дату буде остаточно вирішено, скільки пілотних мегаватів Україна зможе експортувати.

Джерело: kosatka.media

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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