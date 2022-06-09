Україна планує заробити 1,5 млрд євро на експорті електроенергії до ЄС

Україна сподівається заробити 1,5 млрд євро на експорті електроенергії до Євросоюзу до кінця року та заробити ще більше в майбутньому після отримання права експортувати туди свою енергію, заявила радник міністра енергетики Лана Зеркаль в інтерв’ю громадському телеканалу «Суспільне», пише Reuters.

Україна у березні подала заявку на приєднання до європейської енергосистеми ENTSO-E у найкоротший термін і у вівторок отримала право експортувати свою енергію до Європи, повідомила у середу «Укренерго». Усі необхідні українцям лінії готові експортувати електроенергію до Румунії, Угорщини, Словаччини та Польщі, заявила радник міністра енергетики Лана Зеркаль.

НЕК «Укренерго» сподівається на виконання 15 червня всіх технічних критеріїв для експорту, сформульованих ENTSO-E. Очікується, що на цю дату буде остаточно вирішено, скільки пілотних мегаватів Україна зможе експортувати.

Джерело: kosatka.media