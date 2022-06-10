«Газпром» и еще десятки российских компаний переедут из ЕС в Турцию – СМИ

Обновлено: Июнь 10, 2022.

«Газпром» и еще десятки российских компаний переедут из ЕС в Турцию – СМИ

Россия и Турция в последние недели обсуждали процесс перемещения российских подсанкционных компаний из Европы в турецкую юрисдикцию.

Как сообщает «Европейская правда«, об этом говорится в материале Habertürk.

По данным журналиста издания Четинера Четина, в последние 48 дней Россия и Турция активно обсуждали релокацию российских компаний, попавших под санкции ЕС, из Европы в Стамбул.

«По полученной мной информации, 43 российские компании и олигархи, включая «Газпром», перенесут свои штаб-квартиры из Европы в Стамбул. Этот процесс, как ожидается, начнется в июле», — отмечает Четин.

Кроме того, добавляет журналист, перед визитом главы российского МИДа Сергея Лаврова в Турцию туда прибыла российская делегация, обсудившая предварительные условия переноса офисов российских компаний из Европы.

Ранее Bloomberg сообщал, что некоторые авиакомпании из России рассматривают возможность перевода своего бизнеса в Турцию во избежание санкций, запрещающих им лизинг и обслуживание и ремонт самолетов.

В войне России против Украины Турция пытается держаться равноудаленной позиции, хотя разрешает экспорт вооружений в Киев.

В то же время Анкара зависима от туристов из России, число которых в 2021 году, несмотря на пандемию коронавируса, составляло пять миллионов.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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