Міненерго: В Україні частка чистої енергії досягла 87,4%

8 червня в Україні частка чистої енергії (атомна, гідро, вітрова, сонячна, біогенерації) в енергобалансі досягла 87,4%.
Тобто, майже 9 із 10 спожитих в Україні кіловат годин були вироблені без жодних викидів СО2.
За рівнем розвитку безвуглецевої генерації Україна знаходиться на одному рівні та інколи навіть перевищує відповідні показники країн ЄС. Так, у 2021 році середньозважена частка безвуглецевого енергоміксу країн ЄС склала 63%, а в Україні досягла 70%
До прикладу, у Німеччині вчора частка чистої електроенергії становила 44%, решта покривалася за рахунок використання природного газу та вугілля.