Норвезька Equinor відкрила нове родовище нафти та газу у Баренцевому морі

Норвезька видобувна компанія Equinor (колишня Statoil) відкрила нове родовище нафти та газу в районі Юхан Кастберг у Баренцевому морі, повідомили на офіційному сайті компанії.
За даними компанії, нове родовище містить 5-10 млн. барелів нафти. Про обсяг газу у родовищі не повідомляється. «Бурові роботи були проведені безпечно та ефективно. Нове родовище вивчатиметься разом із нашими партнерами, ми також розглянемо подальший розвиток цього району видобутку», — зазначив віце-президент Equinor з розвідки та видобутку Крістін Вествік.
11 квітня в районі Фрам та Троль Equinor відкрила нафтогазове родовище в 25-30 млн барелів нафти та 4-8 млн куб. м газу. Видобуток природного газу та нафти Норвегія веде з 1971 року. Наразі скандинавська країна задовольняє на 15% попит Євросоюзу на вуглеводні.
Источник: kosatka.media