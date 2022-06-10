Президент підписав закон про гарантії залучення «Укргідроенерго» $211 млн МБРР на будівництво гібридних систем виробництва е/е

Обновлено: Июнь 10, 2022.

Президент підписав закон про гарантії залучення «Укргідроенерго» $211 млн МБРР на будівництво гібридних систем виробництва е/е

Президент Володимир Зеленський підписав закон №0150 про ратифікацію договорів гарантії між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку на $211 млн у рамках інвестпроекту зі встановлення гібридних систем виробництва е/е у ПрАТ «Укргідроенерго», передає Енергореформа.

Про це повідомили в компанії.

«На сьогодні продовження реалізації проекту важливе у зв’язку з потребою енергосистеми України в регулюванні частоти електроенергії. Основною його метою є забезпечення додаткової стабільності, безпеки та надійності роботи ОЕС України та задоволення вимог ENSTO-E щодо резерву підтримки частоти», – прокоментувала підписання закону «Укргідроенерго» на сайті 9 червня.

Згідно з її інформацією, проект передбачає встановлення 212 МВт систем накопичення електроенергії (СНЕ) для розширення можливості у наданні допоміжних послуг з регулювання та відновлення частоти за рахунок гібридного режиму роботи СНЕ та ГЕС та 63,9 МВт сонячних фотоелектричних станцій як додаткового джерела покриття власних потреб ГЕС та для СНЕ.

«Укргідроенерго» пояснила, що гібридні установки з виробництва електроенергії на основі накопичувачів значно покращать здатність компанії забезпечувати швидкий резерв підтримки частоти (4 с-5 хв), а також резерв регулювання частоти (10 хв-105 хв).

Водночас, за її розрахунками, додавання акумуляторного накопичувача покращить можливості компанії надавати послуги з регулювання частоти, що сприятиме приєднанню до ENTSO-E.

Там уточнили, що встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії з підтримкою споживання на власні потреби ГЕС від фотоелектричних станцій є інноваційним рішенням для «Укргідроенерго».

Як повідомляла Енергореформа, у червні 2021 року Кабінет міністрів схвалив рішення про залучення ПрАТ «Укргідроенерго» позики в $211 млн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Фонду чистих технологій, від імені якого діє МБРР, у рамках інвестпроекту з підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції, що передбачає встановлення гібридних систем виробництва електроенергії.

Компанія уклала відповідні угоди про позики 13 вересня 2021 року, а також угоду про грант на $1 млн із Фондом чистих технологій.

Закон про гарантії, який ініціював глава держави, був ратифікований Верховною Радою 11 травня поточного року, за нього проголосувало 295 народних депутатів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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