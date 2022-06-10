Робота енергосистеми України станом на 9 червня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання близько 15,6 тисячі споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.

Зокрема, у Харківській області – 8,2 тисячі, Донецькій – 6 тисячам, Чернігівській – 900 споживачам, Запорізькій – 500 споживачам.

Газопостачання відновлено 2,3 тисячі абонентів.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.

Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.

Станом на 9 червня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями,

залишаються знеструмленими близько 726 населених пунктів, загалом близько 633,8 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 351,6 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Харківській – близько 67 тисяч споживачів.

Без газопостачання залишаються 174,7 тисячі абонентів.

Електроенергія:

Всі види електростанцій працюють згідно з графіком та відповідно до команд диспетчера. Енергосистема України продовжує впевнено працювати з європейською мережею ENTSO-E, тримаючи частоту на рівні 50 Гц.

На південному сході включена в роботу повітряна лінія 330 кВ. Крім того, на сході знаходяться в ремонті ще одна лінія 330 кВ та підстанція 330 кВ, на якій проводиться заміна пошкоджених силових кабелів 0,4кВ.

Продовжуються аварійно-відновлювальні роботи на підстанції 750 кВ та лінії 330 кВ.

Атомна генерація:

Всі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Нафтогазова галузь:

Усі діджитал сервіси Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» працюють в повному доступі. Споживачі ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” за добу збільшили використання природного газу на 11%.

АТ “Укртрансгаз — Оператор газосховищ України” завершив ремонт системи автоматичного керування газоперекачувальними агрегатами (ГПА) на Богородчанському ПСГ. При цьому об’єкти мережі ПСГ залишаються під посиленою охороною та продовжують працювати у штатному режимі.

АТ “Укргазвидобування” продовжує видобувати газ на всіх своїх об’єктах, за винятком тих, які знаходяться поблизу лінії зіткнення.

АТ «Укртранснафта» та АТ «Укрспецтрансгаз» надалі працюють в штатному режимі в умовах воєнного стану.

Гідроенергетика:

Гідроелектростанції компанії працюють в штатному режимі згідно з графіком та відповідно до команд диспетчерів.

На станціях компанії продовжують виконуватись планові ремонти гідроагрегатів, а також роботи з реконструкції обладнання, метою яких є подовження термінів експлуатації гідротехнічних об’єктів, збільшення встановленої потужності ГЕС і ГАЕС, а також поліпшення якості виробленої електроенергії.