Україні потрібна допомога для імпорту до 6 млрд куб. м газу до ОЗП – глава «Нафтогазу»

Обновлено: Июнь 10, 2022.

Україні потрібна допомога для імпорту до 6 млрд куб. м газу до ОЗП – глава «Нафтогазу»

Український газовий сектор зберігає працездатність, демонструючи стійкість та надійність навіть в умовах війни, але йому потрібна зовнішня допомога для підготовки до накопичення природного газу до опалювального сезону, передає Енергореформа.

Про це заявив глава НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«Я сказав би, що в газовій сфері в України все добре, Україна показує свої сильні сторони, свою стійкість. Але нам знову знадобиться допомога до наступного опалювального сезону, тому що Україні потрібно буде імпортувати до 6 млрд куб. м газу«, – сказав він, виступаючи на засіданні американської Комісії з безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінська комісія) у Вашингтоні увечері 7 червня.

«За поточними ринковими цінами це приблизно $8 млрд», – додав Вітренко.

За його словами, це є значною проблемою, але зараз ведеться робота з урядом США над пошуком більш комерційних шляхів, фінансових гарантій.

«Навіть розглядається такий варіант, як використання газу в рамках ленд-лізу«, – зазначив глава «Нафтогазу».

Він пояснив, що нафтова інфраструктура України сильно постраждала від війни: два з двох нафтопереробних заводів, в основному, знищені російськими ракетами, нафтобази, нафтова інфраструктура, на жаль, значно пошкоджені.

«Але з погляду нашої газової інфраструктури ми продовжуємо видобувати газ, зберігати газ, транспортувати газ, навіть деякі сміливі європейські компанії з початку війни завезли деякі обсяг газу на зберігання до наших підземних газосховищ. Так що з цієї точки зору, знову ж таки, Україні потрібна допомога, але ми демонструємо нашу стійкість», – наголосив Вітренко.

Як повідомляла Енергореформа, уряд України 7 червня доручив НАК «Нафтогаз України» на початок опалювального сезону 2022-2023 років збільшити запаси газу в підземних сховищах (ПСГ) із нинішніх 10 млрд куб. м до 19 млрд. куб. м.

За словами прем’єра Дениса Шмигаля, обсяги власного видобутку уряд оцінює на рівні від 16 до 19 млрд. куб. м, споживання – від 21 до 24 млрд. куб. м.

«Відповідно, частину газу імпортуватимемо. Потужності для цього є. Домовленості з нашими сусідами на Заході ми теж маємо», – резюмував глава Кабміну.

Автор:

(Всего статей: 1089)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: