Україні потрібна допомога для імпорту до 6 млрд куб. м газу до ОЗП – глава «Нафтогазу»

Український газовий сектор зберігає працездатність, демонструючи стійкість та надійність навіть в умовах війни, але йому потрібна зовнішня допомога для підготовки до накопичення природного газу до опалювального сезону, передає Енергореформа.

Про це заявив глава НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«Я сказав би, що в газовій сфері в України все добре, Україна показує свої сильні сторони, свою стійкість. Але нам знову знадобиться допомога до наступного опалювального сезону, тому що Україні потрібно буде імпортувати до 6 млрд куб. м газу«, – сказав він, виступаючи на засіданні американської Комісії з безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінська комісія) у Вашингтоні увечері 7 червня.

«За поточними ринковими цінами це приблизно $8 млрд», – додав Вітренко.

За його словами, це є значною проблемою, але зараз ведеться робота з урядом США над пошуком більш комерційних шляхів, фінансових гарантій.

«Навіть розглядається такий варіант, як використання газу в рамках ленд-лізу«, – зазначив глава «Нафтогазу».

Він пояснив, що нафтова інфраструктура України сильно постраждала від війни: два з двох нафтопереробних заводів, в основному, знищені російськими ракетами, нафтобази, нафтова інфраструктура, на жаль, значно пошкоджені.

«Але з погляду нашої газової інфраструктури ми продовжуємо видобувати газ, зберігати газ, транспортувати газ, навіть деякі сміливі європейські компанії з початку війни завезли деякі обсяг газу на зберігання до наших підземних газосховищ. Так що з цієї точки зору, знову ж таки, Україні потрібна допомога, але ми демонструємо нашу стійкість», – наголосив Вітренко.

Як повідомляла Енергореформа, уряд України 7 червня доручив НАК «Нафтогаз України» на початок опалювального сезону 2022-2023 років збільшити запаси газу в підземних сховищах (ПСГ) із нинішніх 10 млрд куб. м до 19 млрд. куб. м.

За словами прем’єра Дениса Шмигаля, обсяги власного видобутку уряд оцінює на рівні від 16 до 19 млрд. куб. м, споживання – від 21 до 24 млрд. куб. м.

«Відповідно, частину газу імпортуватимемо. Потужності для цього є. Домовленості з нашими сусідами на Заході ми теж маємо», – резюмував глава Кабміну.