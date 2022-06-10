Укргідроенерго залучить $212 млн для встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 015, який надає можливість встановлювати гібридні системи з виробництва електроенергії та створювати додаткові високоманеврові і швидкодіючі резерви, повідомляє «Укргідроенерго».
Пресслужба підприємства нагадала, що за проєктом передбачається встановлення 212 МВт систем накопичення електроенергії для спільного режиму роботи систем накопичення і ГЕС (гібридний режим). Також будуть залучені 63,9 МВт сонячних фотоелектричних станцій.
«Основною метою проєкту є забезпечення додаткової стабільності, безпеки й надійності роботи Об’єднаної енергетичної системи України та задоволення вимог ENSTO-E стосовно резерву підтримання частоти в ОЕС», – йдеться у повідомленні.
Оператори систем передачі континентальної Європи дали позитивну відповідь на запит НЕК «Укренерго» щодо відновлення експорту електроенергії з України.
Джерело: kosatka.media