10 червня: Ситуація в енергетиці

Обновлено: Июнь 11, 2022.

10 червня: Ситуація в енергетиці

Головне:

  • В Україні частка чистої енергії досягла 87,4%
  • Президент підписав закон про гарантії залучення «Укргідроенерго» $211 млн МБРР на будівництво гібридних систем виробництва е/е
  • НКРЕКП затвердила правила приєднання до електромереж у воєнний період

Стабільність інфраструктури

  • Електроенергія
  • В Україні частка чистої енергії досягла 87,4%
  • Тобто, майже 9 із 10 спожитих в Україні кіловат годин були вироблені без жодних викидів СО2.
  • За рівнем розвитку безвуглецевої генерації Україна знаходиться на одному рівні та інколи навіть перевищує відповідні показники країн ЄС.
  • Так, у 2021 році середньозважена частка безвуглецевого енергоміксу країн ЄС склала 63%, а в Україні досягла 70%
  • Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен. Посол зазначила, що українська енергетична сфера користується надзвичайною підтримкою німецького Уряду і Німеччина готова надати допомогу для закупівлі статичних синхронних компенсаторів (СТАТКОМів). Їх встановлення сприятиме збільшенню можливостей для експорту електроенергії з України до Європи.
  • Південна Корея надасть $1,2 млн на підтримку безпеки українських АЕС, які перебувають під загрозою через війну з росією.
  • Президент підписав закон про гарантії залучення «Укргідроенерго» $211 млн МБРР на будівництво гібридних систем виробництва е/е.
  • Продовження реалізації проекту важливе у зв’язку з потребою енергосистеми України в регулюванні частоти електроенергії.
  • Основною його метою є забезпечення додаткової стабільності, безпеки та надійності роботи ОЕС України та задоволення вимог ENSTO-E щодо резерву підтримки частоти.
  • Проект передбачає встановлення 212 МВт систем накопичення електроенергії (СНЕ) для розширення можливості у наданні допоміжних послуг з регулювання та відновлення частоти за рахунок гібридного режиму роботи СНЕ та ГЕС та 63,9 МВт сонячних фотоелектричних станцій як додаткового джерела покриття власних потреб ГЕС та для СНЕ.
  • Гібридні установки з виробництва електроенергії на основі накопичувачів значно покращать здатність компанії забезпечувати швидкий резерв підтримки частоти (4 с-5 хв), а також резерв регулювання частоти (10 хв-105 хв).
  • Німеччина надасть Україні EUR3,5 млн на закупку техніки для ремонту електромереж і ще до EUR 22,5 млн кредитів від KfW – посол
  • Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), встановила єдиний та прозорий механізм переходу від тимчасового приєднання електроустановок на період військового стану у постійне, що запобігатиме зловживанню під час надання послуг.
  • За минулу добу відновлено електропостачання близько 14,3 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.
  • Зокрема у Херсонській області – 5,2 тисячам, Харківській – 4,1 тисячам, Запорізькій – 3,2 тисячам, Донецькій – 800 споживачам, Сумській – 600 споживачам, Миколаївській – 400 споживачам.
  • залишаються знеструмленими близько 744 населених пунктів, загалом близько 640,75 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 364,1 тисячі, Луганській – понад 128,2 тисячі, Харківській – близько 70,1 тисячі споживачів.
  • В східному регіоні завершуються аварійно-відновлювальні роботи на повітряній лінії 330 кВ.
  • В центральному регіоні на підстанції 750 кВ відновлюється обладнання трансформатора струму, планується монтаж роз’єднувача, продовжуються роботи на повітряній лінії 750 кВ.

Газ

  • Газопостачання відновлено 2 тисячам абонентів.
  • Без газопостачання залишаються 172 тисячі абонентів.

Міжнародний вимір та санкції

  • Швейцарський нафтотрейдер Trafigura оголосив про вихід з проекту «Схід Ойл», який розвиває російська «Роснєфть».
  • Японія опублікувала новий перелік товарів, які забороняється постачати до рф – заборона почне діяти з 17 червня. У переліку, зокрема, парогенератори та газові генератори; газові та вакуумні насоси, газові компресори, вентилятори; підйомні, вантажно-розвантажувальні, вантажні або розвантажувальні машини, включаючи конвеєри; транспортні машини та їх частини; вимірювальне та контрольно-вимірювальне обладнання, комплектуючі до них та інші товари.
  • Уряд Швейцарії запроваджує санкції проти Росії, підтримавши шостий пакет обмежень Євросоюзу.
  •  
  • За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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