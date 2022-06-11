10 червня: Ситуація в енергетиці

Головне:
- В Україні частка чистої енергії досягла 87,4%
- Президент підписав закон про гарантії залучення «Укргідроенерго» $211 млн МБРР на будівництво гібридних систем виробництва е/е
- НКРЕКП затвердила правила приєднання до електромереж у воєнний період
Стабільність інфраструктури
- Електроенергія
- В Україні частка чистої енергії досягла 87,4%
- Тобто, майже 9 із 10 спожитих в Україні кіловат годин були вироблені без жодних викидів СО2.
- За рівнем розвитку безвуглецевої генерації Україна знаходиться на одному рівні та інколи навіть перевищує відповідні показники країн ЄС.
- Так, у 2021 році середньозважена частка безвуглецевого енергоміксу країн ЄС склала 63%, а в Україні досягла 70%
- Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен. Посол зазначила, що українська енергетична сфера користується надзвичайною підтримкою німецького Уряду і Німеччина готова надати допомогу для закупівлі статичних синхронних компенсаторів (СТАТКОМів). Їх встановлення сприятиме збільшенню можливостей для експорту електроенергії з України до Європи.
- Південна Корея надасть $1,2 млн на підтримку безпеки українських АЕС, які перебувають під загрозою через війну з росією.
- Президент підписав закон про гарантії залучення «Укргідроенерго» $211 млн МБРР на будівництво гібридних систем виробництва е/е.
- Продовження реалізації проекту важливе у зв’язку з потребою енергосистеми України в регулюванні частоти електроенергії.
- Основною його метою є забезпечення додаткової стабільності, безпеки та надійності роботи ОЕС України та задоволення вимог ENSTO-E щодо резерву підтримки частоти.
- Проект передбачає встановлення 212 МВт систем накопичення електроенергії (СНЕ) для розширення можливості у наданні допоміжних послуг з регулювання та відновлення частоти за рахунок гібридного режиму роботи СНЕ та ГЕС та 63,9 МВт сонячних фотоелектричних станцій як додаткового джерела покриття власних потреб ГЕС та для СНЕ.
- Гібридні установки з виробництва електроенергії на основі накопичувачів значно покращать здатність компанії забезпечувати швидкий резерв підтримки частоти (4 с-5 хв), а також резерв регулювання частоти (10 хв-105 хв).
- Німеччина надасть Україні EUR3,5 млн на закупку техніки для ремонту електромереж і ще до EUR 22,5 млн кредитів від KfW – посол
- Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), встановила єдиний та прозорий механізм переходу від тимчасового приєднання електроустановок на період військового стану у постійне, що запобігатиме зловживанню під час надання послуг.
- За минулу добу відновлено електропостачання близько 14,3 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.
- Зокрема у Херсонській області – 5,2 тисячам, Харківській – 4,1 тисячам, Запорізькій – 3,2 тисячам, Донецькій – 800 споживачам, Сумській – 600 споживачам, Миколаївській – 400 споживачам.
- залишаються знеструмленими близько 744 населених пунктів, загалом близько 640,75 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 364,1 тисячі, Луганській – понад 128,2 тисячі, Харківській – близько 70,1 тисячі споживачів.
- В східному регіоні завершуються аварійно-відновлювальні роботи на повітряній лінії 330 кВ.
- В центральному регіоні на підстанції 750 кВ відновлюється обладнання трансформатора струму, планується монтаж роз’єднувача, продовжуються роботи на повітряній лінії 750 кВ.
Газ
- Газопостачання відновлено 2 тисячам абонентів.
- Без газопостачання залишаються 172 тисячі абонентів.
Міжнародний вимір та санкції
- Швейцарський нафтотрейдер Trafigura оголосив про вихід з проекту «Схід Ойл», який розвиває російська «Роснєфть».
- Японія опублікувала новий перелік товарів, які забороняється постачати до рф – заборона почне діяти з 17 червня. У переліку, зокрема, парогенератори та газові генератори; газові та вакуумні насоси, газові компресори, вентилятори; підйомні, вантажно-розвантажувальні, вантажні або розвантажувальні машини, включаючи конвеєри; транспортні машини та їх частини; вимірювальне та контрольно-вимірювальне обладнання, комплектуючі до них та інші товари.
- Уряд Швейцарії запроваджує санкції проти Росії, підтримавши шостий пакет обмежень Євросоюзу.
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- За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом