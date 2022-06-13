Прем’єр-міністр: Уряд доручив «Нафтогазу» забезпечити у газосховищах щонайменше 19 млрд кубічних метрів газу на початок опалювального сезону

Уряд прораховує одразу декілька сценаріїв розвитку подій для максимальної готовності до опалювального сезону. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 7 червня.

За його словами, Україна завершила опалювальний сезон із 9 млрд кубометрів газу у газосховищах, після чого одразу почалося їхнє поповнення.

«Станом на 1 червня в наших підземних сховищах зберігається вже 10 млрд кубічних метрів газу. Це на 7,5%, або на 700 млн кубів більше, ніж, наприклад, середні показники 2014-2018 років», — зауважив Денис Шмигаль.

Уряд дав доручення НАК «Нафтогаз» забезпечити у газосховищах щонайменше 19 млрд кубічних метрів газу на початок опалювального сезону.

Попри падіння видобутку вугілля на третину через окупацію частини об’єктів, за словами Прем’єр-міністра, Уряд має альтернативні варіанти його підвезення.

«На початок опалювального сезону об’єми вугілля на складах розраховуємо довести до щонайменше 2 млн тонн. Це дозволить забезпечити стабільність поставок і для населення, і для бізнесу. Максимальний показник, який ми маємо намір накопичити — близько 3 млн тонн вугілля на початок опалювального сезону. Таке завдання в нас поставлене перед Міністерством енергетики», — відзначив очільник Уряду.

Денис Шмигаль також зауважив, що після початку широкомасштабного вторгнення росії споживання електроенергії в Україні впало на 30%. За його словами, це дає можливість і забезпечити країну, і експортувати електроенергію до європейських країн, через що наші компанії отримують додаткові доходи та експортну виручку.

«Збільшення експортних можливостей електроенергії до країн ЄС — це один із ключових пріоритетів у сфері енергетики та нашої європейської інтеграції», — наголосив Глава Уряду.

Як підкреслив Прем’єр-міністр, потенціал України у цій сфері сотні мільйонів доларів прибутку щороку та сприяння зменшенню залежності країн Європи від російського газу.

Джерело: КМУ