Прем’єр-міністр: Уряд доручив «Нафтогазу» забезпечити у газосховищах щонайменше 19 млрд кубічних метрів газу на початок опалювального сезону

Обновлено: Июнь 13, 2022.

Прем’єр-міністр: Уряд доручив «Нафтогазу» забезпечити у газосховищах щонайменше 19 млрд кубічних метрів газу на початок опалювального сезону

Уряд прораховує одразу декілька сценаріїв розвитку подій для максимальної готовності до опалювального сезону. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 7 червня.

За його словами, Україна завершила опалювальний сезон із 9 млрд кубометрів газу у газосховищах, після чого одразу почалося їхнє поповнення.

«Станом на 1 червня в наших підземних сховищах зберігається вже 10 млрд кубічних метрів газу. Це на 7,5%, або на 700 млн кубів більше, ніж, наприклад, середні показники 2014-2018 років», — зауважив Денис Шмигаль.

Уряд дав доручення НАК «Нафтогаз» забезпечити у газосховищах щонайменше 19 млрд кубічних метрів газу на початок опалювального сезону.

Попри падіння видобутку вугілля на третину через окупацію частини об’єктів, за словами Прем’єр-міністра, Уряд має альтернативні варіанти його підвезення.

«На початок опалювального сезону об’єми вугілля на складах розраховуємо довести до щонайменше 2 млн тонн. Це дозволить забезпечити стабільність поставок і для населення, і для бізнесу. Максимальний показник, який ми маємо намір накопичити — близько 3 млн тонн вугілля на початок опалювального сезону. Таке завдання в нас поставлене перед Міністерством енергетики», — відзначив очільник Уряду.

Денис Шмигаль також зауважив, що після початку широкомасштабного вторгнення росії споживання електроенергії в Україні впало на 30%. За його словами, це дає можливість і забезпечити країну, і експортувати електроенергію до європейських країн, через що наші компанії отримують додаткові доходи та експортну виручку.

«Збільшення експортних можливостей електроенергії до країн ЄС — це один із ключових пріоритетів у сфері енергетики та нашої європейської інтеграції», — наголосив Глава Уряду.

Як підкреслив Прем’єр-міністр, потенціал України у цій сфері сотні мільйонів доларів прибутку щороку та сприяння зменшенню залежності країн Європи від російського газу.

Джерело: КМУ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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