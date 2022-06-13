Робота енергосистеми України станом на 11 червня 2022 року

Обновлено: Июнь 13, 2022.

За минулу добу відновлено електропостачання близько 23,7 тисячі споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.

Зокрема у Донецькій області – 13,9 тисячі, Харківській – 6,1 тисячі, Запорізькій – 2,5 тисячі, Херсонській – 800 споживачам, Дніпропетровській – 400 споживачам.

Газопостачання відновлено 1,8 тисячі абонентів.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.

Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.

Станом на 11 червня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями,

залишаються знеструмленими близько 720 населених пунктів, загалом близько 644,8 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 369 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисячі, Харківській – близько 69,3 тисячі споживачів.

Без газопостачання залишаються 177 тисячі абонентів.

Електроенергія:

Всі види електростанцій працюють згідно з графіком та відповідно до команд диспетчера. Енергосистема України продовжує впевнено працювати з європейською мережею ENTSO-E, тримаючи частоту на рівні 50 Гц.

Вчора в східному регіоні була введена в роботу повітряна лінія 330 кВ. На іншій лінії того ж класу напруги ліквідовано 24 пошкодження проводу. На підстанції 330 кВ усунено пошкодження контрольних кабелів.

В центральному регіоні готується до введення в роботу ще одна лінія 330 кВ. На півночі на станції з пошкоджених панелей демонтовано вцілілу апаратуру для перенесення на нові.

Атомна генерація:

Всі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Нафтогазова галузь: 

Усі діджитал сервіси Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» працюють в повному доступі. Споживачі ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” за добу зменшили використання природного газу на 1,7%.

АТ “Укргазвидобування” продовжує видобувати газ на всіх своїх об’єктах, за винятком тих, які знаходяться поблизу лінії зіткнення.

Об’єкти мережі ПСГ АТ “Укртрансгаз — Оператор газосховищ України” залишаються під посиленою охороною та продовжують працювати у штатному режимі. АТ «Укртранснафта» та АТ «Укрспецтрансгаз» надалі працюють в штатному режимі в умовах воєнного стану.

Гідроенергетика:

Гідроелектростанції компанії працюють в штатному режимі згідно з графіком.

Джерело: КМУ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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