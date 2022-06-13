Росія за 100 днів війни заробила на експорті нафти та газу понад 90 млрд євро

За перші сто днів війни проти України Росія отримала від експорту викопних енергоносіїв дохід у розмірі 93 млрд. євро. Такого висновку дійшли співробітники зареєстрованого у Фінляндії Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), які опублікували у понеділок. Про це пише DW.

За даними дослідження, ЄС залишається найбільшим покупцем російського газу та нафти — на його частку в період з 24 лютого по 3 червня припадав 61% російського експорту викопного палива, що відповідає 57 млрд євро.

За перші сто днів війни проти України Росія отримала від експорту викопних енергоносіїв дохід у розмірі 93 млрд. євро. Такого висновку дійшли співробітники зареєстрованого у Фінляндії Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), які опублікували у понеділок.

Про це пише DW.

За даними дослідження, ЄС залишається найбільшим покупцем російського газу та нафти — на його частку в період з 24 лютого по 3 червня припадав 61% російського експорту викопного палива, що відповідає 57 млрд євро. Якщо говорити про окремі держави, то найважливішим імпортером був Китай (12,6 млрд євро), на другому місці – Німеччина (12,1 млрд євро), на третьому – Італія (7,8 млрд євро).

Доходи Росія отримує переважно від продажу сирої нафти (46 млрд євро), майже вдвічі менше надходжень від газу, що експортується трубопроводами (24 млрд євро), а решта доходів надходить від продажу нафтопродуктів (13 млрд), зрідженого природного газу (5,1 млрд) та вугілля (4,8 млрд).

У той час, як деякі держави (такі як Польща, Фінляндія та країни Балтії) скоротили свій імпорт після початку війни, інші збільшили закупівлі — до них належать Китай, Індія та Франція, що входить до Євросоюзу, звертає увагу аналітик CREA Лаурі Мюлювірта. «Поки що ЄС розглядає можливість посилення санкцій проти Росії, Франція збільшила свій імпорт, ставши найбільшим у світі покупцем російського ЗПГ», — заявив фінський експерт. На його думку, заяви Парижа мають співпадати із його діями.

Джерело: kosatka.media