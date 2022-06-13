Шри-Ланка может быть вынуждена покупать больше нефти у РФ – премьер

Обновлено: Июнь 13, 2022.

Шри-Ланка может быть вынуждена покупать больше нефти у РФ – премьер

Шри-Ланка может быть вынуждена покупать больше нефти в России, поскольку отчаянно ищет топливо на фоне беспрецедентного экономического кризиса.

Об этом в интервью AP заявил новый премьер-министр Ранил Викремесинге.

По его словам, страна сначала обратится к другим источникам, но будет готова покупать больше нефти у РФ.

В интервью Associated Press Викремессингхе также заявил, что правительство готово принять больше финансовой помощи от Китая, несмотря на растущий долг его страны.

«И хотя он признал, что страна находится в затруднительном положении «по собственной вине», он сказал, что война в Украине усугубляет ситуацию и что острая нехватка продовольствия может продолжаться до 2024 года», — пишет AP.

По словам премьер-министра Шри-Ланки, Россия также предложила пшеницу.

Издание напоминает о беспрецедентном экономическом кризисе в Шри-Ланке, который почти разорил валютные резервы страны.

Викремессингхе принял присягу после того, как в прошлом месяце насильственные протесты вынудили его предшественника, Махинду Раджапаксу, уйти в отставку и искать защиты от разъяренных протестующих на военно-морской базе.

Шри-Ланка накопила 51 миллиард долларов внешнего долга, но приостановила погашение почти 7 миллиардов долларов, которые должно было уплатить в этом году.

Две недели назад страна купила партию российской нефти объемом 99 тыс тонн, чтобы перезапустить свой единственный нефтеперерабатывающий завод, сказал министр энергетики.

Шри-Ланка получала и продолжает обращаться за помощью во многие страны, включая Китай, который сейчас является третьим крупнейшим кредитором страны.

Экономическая правда

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(Всего статей: 116)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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