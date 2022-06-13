Шри-Ланка может быть вынуждена покупать больше нефти у РФ – премьер

Шри-Ланка может быть вынуждена покупать больше нефти в России, поскольку отчаянно ищет топливо на фоне беспрецедентного экономического кризиса.

Об этом в интервью AP заявил новый премьер-министр Ранил Викремесинге.

По его словам, страна сначала обратится к другим источникам, но будет готова покупать больше нефти у РФ.

В интервью Associated Press Викремессингхе также заявил, что правительство готово принять больше финансовой помощи от Китая, несмотря на растущий долг его страны.

«И хотя он признал, что страна находится в затруднительном положении «по собственной вине», он сказал, что война в Украине усугубляет ситуацию и что острая нехватка продовольствия может продолжаться до 2024 года», — пишет AP.

По словам премьер-министра Шри-Ланки, Россия также предложила пшеницу.

Издание напоминает о беспрецедентном экономическом кризисе в Шри-Ланке, который почти разорил валютные резервы страны.

Викремессингхе принял присягу после того, как в прошлом месяце насильственные протесты вынудили его предшественника, Махинду Раджапаксу, уйти в отставку и искать защиты от разъяренных протестующих на военно-морской базе.

Шри-Ланка накопила 51 миллиард долларов внешнего долга, но приостановила погашение почти 7 миллиардов долларов, которые должно было уплатить в этом году.

Две недели назад страна купила партию российской нефти объемом 99 тыс тонн, чтобы перезапустить свой единственный нефтеперерабатывающий завод, сказал министр энергетики.

Шри-Ланка получала и продолжает обращаться за помощью во многие страны, включая Китай, который сейчас является третьим крупнейшим кредитором страны.

Экономическая правда