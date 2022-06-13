Харківські заправки змусили знизити ціни на 10 гривень

У Харкові на автозаправках знизилися ціни на бензин та дизельне паливо. Про це повідомили у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.
Фахівці ГУ Держспоживспоживслужби в Харківській області за травень та першу декаду червня провели 18 позапланових перевірок щодо дотримання вимог щодо встановлення цін суб’єктами господарювання, що працюють на ринку пального, та у 16 випадках виявили порушення.
За результатами перевірок роздрібна ціна бензину А-92 та А-95 на території Харкова та області знизилася в середньому на 10 гривень, а дизельного палива – на 7 гривень.
«За результатами проведених заходів керівником Головного управління прийнято рішення щодо застосування до суб’єктів господарювання адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 290 690 гривень», — зазначили у ГУ Держспоживспоживби.
Перевірки дотримання суб’єктами господарювання на роздрібному ринку палива вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін продовжуються. За порушення правил ведення підприємницької діяльності передбачено штрафи та інші заходи адміністративного впливу.
Источник: kosatka.media