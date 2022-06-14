13 червня: Ситуація в енергетиці

Обновлено: Июнь 14, 2022.

13 червня: Ситуація в енергетиці

Головне:

Енергоатом веде перемовини про експорт електроенергії до Польщі

російські війська завдали удару по Вуглегірській ТЕС

Канада запровадила нові санкції проти російської нафтової, газової та хімічної промисловості

Стабільність інфраструктури

  • Електроенергія
  • ДП НАЕК «Енергоатом» веде переговори щодо початку експорту електроенергії до Польщі. Лінія, що сполучає Хмельницьку АЕС із Польщею, дозволяє нам відправляти туди електроенергію під напругою 750 кВ. Польща наполягає на зниженні класу напруги цієї лінії до 400 кВ».
  • російські окупанти 12 червня завдали удару по Вуглегірській теплоелектростанції, що входить в структуру ПАТ «Центренерго». Виникла масштабна пожежа в адміністративній будівлі.
  • За минулу добу відновлено електропостачання близько 44 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії. Зокрема у Донецькій області – 11,7 тисячам, Херсонській – 10,5 тисячам, Запорізькій – 6 тисячам, Дніпропетровській – 5,5 тисячам, Тернопільській – 5 тисячам, Харківській – 3,8 тисячам, Миколаївській – 1,4 тисячам споживачів.
  • Залишаються знеструмленими близько 770 населених пунктів, загалом близько 655,5 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 373,8 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Харківській – близько 64,5 тисяч споживачів.
  • За минулий тиждень в центральному та східному регіонах НЕК «Укренерго» повернуло в роботу 6 повітряних ліній 330 кВ. Водночас на деокупованих територіях відновлено роботу майже всіх магістральних електромереж. Аварійно-відновлювальні бригади працюють на підстанції та повітряній лінії 750 кВ в центральному регіоні.

Газ

  • НАК «Нафтогаз України» підписав меморандум із канадською компанією Symbio Infrastructure про постачання скрапленого природного газу та «зеленого» рідкого водню з 2027 року.
  • Без газопостачання залишаються 182 тисячі абонентів
  • Споживачі ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» за добу збільшили використання природного газу на 5,6%.

Пальне

Кабінет Міністрів України заборонив експорт палива рідкого (мазут), вугілля антрацитових марок і природного газу українського походження. Зокрема, уряд встановив нульову квоту на експорт рідкого палива (мазуту); вугілля кам’яного, антрациту, брикетів, котунів та аналогічних видів твердого палива, отриманих з кам’яного вугілля (крім коксівного вугілля), і природного газу українського походження.

Міжнародний вимір та санкції

Канада запровадила нові санкції проти російської нафтової, газової та хімічної промисловості у відповідь на продовження війни в Україні. Нові обмеження накладають заборону на експорт 28 послуг, життєво необхідних для функціонування нафтової, газової та хімічної промисловості, включно з технічними, управлінськими, бухгалтерськими та рекламними послугами.

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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