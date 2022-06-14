Крупнейший в мире производитель ветровых турбин разрывает специальный инвестконтракт с Россией

Обновлено: Июнь 14, 2022.

Крупнейший в мире производитель ветровых турбин разрывает специальный инвестконтракт с Россией

Первая европейская компания – датская Vestas – решила разорвать специальный инвестконтракт с Россией после ее вторжения в Украину.

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Отмечается, что датская Vestas начала соответствующие переговоры с Минпромторгом РФ и планирует к августу закрыть завод по производству лопастей для ветроэлектростанций (ВЭС) в Ульяновске.

«Vestas планирует до 31 июля закрыть ульяновский завод по производству лопастей для ВЭС.

Предприятие расторгло договоры с поставщиками. Часть сотрудников завершают работы, другие увольняются. Завод выполнил план на 2022 год, но нет контракта на 2023 год», — пишет газета со ссылкой на источники.

Сообщается, что российский менеджмент Vestas уже приступил к неофициальным переговорам с Минпромторгом РФ о досрочном расторжении специального инвестконтракта.

«Вестас меньюфекчуринг рус» подписала СПИК в 2018 году сроком на восемь лет, вложив в производство более 2 млрд рублей. Штатная численность завода – 443 человека. До сих пор в РФ СПИК разрывался только один раз, когда в 2020 году «Новомедика» отказалась от запуска фармацевтического завода.

Vestas еще в марте сообщила, что приостанавливает участие в проектах в России, а в начале апреля объявила о выходе из страны.

«Проблема с поставками ветротурбин нарушает проект ВЭС «Фортума» в Волгоградской и Самарской областях на 253 МВт.

Площадка под строительство готова, но неясно, что делать с лопастями, гондолами и башнями, находящимися на складах», — пишет издание.

«Фортум» должен запустить ВЭС 1 декабря, но имеет право запросить отсрочку на два года или отказаться от проекта. В столь ограниченные сроки найти другого поставщика оборудования объемом 250 МВт с учетом требований по локализации (65%) невозможно, считает гендиректор «Акта консалт» Анатолий Копылов.

Единственный возможный поставщик в РФ – «Новавинд» (входит в «Росат»), но ему придется удвоить производственные мощности, а финансовые условия такого соглашения будут, скорее всего, «тяжелыми», отмечает аналитик.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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