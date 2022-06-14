На фоне многочисленных кризисов происходит серьезная трансформация товарно-сырьевых рынков

Темпы роста спроса в течение следующих трех десятилетий будут снижаться; осуществить энергетический переход будет непросто

ВАШИНГТОН, 12 МАЯ 2022 г.— Мировые товарно-сырьевые рынки претерпевают серьезные изменения, обусловленные COVID-19, войной на территории Украины и последствиями изменения климата; эти преобразования, вероятно, будут иметь глубокие последствия для развивающихся экономик в ближайшие десятилетия, говорится в новом исследовании Всемирного банка.

В исследовании «Товарные рынки: эволюция, вызовы и меры политики» впервые представлен всеобъемлющий, охватывающий все основные сырьевые товары анализ того, как развивались эти рынки за последние 100 лет и в каком направлении они, вероятно, будут развиваться в ближайшие 30 лет. Согласно прогнозам, рост общего мирового спроса на сырьевые товары, скорее всего, будет замедляться по мере замедления темпов роста народонаселения и становления экономики развивающихся стран, хотя спрос на некоторые сырьевые товары, вероятно, будет расти.

Более того, переход на более чистую энергию, возможно, окажется непростой задачей. Спрос на металлы, необходимые для создания инфраструктуры возобновляемой энергетики и производства электромобилей, в ближайшие десятилетия, вероятно, будет стремительно расти, приводя к повышению цен на металлы и обеспечивая сверхприбыли для стран, которые их экспортируют. Возобновляемая энергетика быстро становится самым дешевым источником энергии во многих странах, однако ископаемое топливо может сохранить некоторую привлекательность, особенно в странах, которые располагают значительными его внутренними запасами. В краткосрочной перспективе, с учетом недостаточных инвестиций в низкоуглеродные технологии (они составляют лишь одну треть от необходимого уровня) спрос на энергию может по-прежнему превышать предложение, удерживая цены на высоком уровне.

«На фоне накладывающихся друг на друга кризисов последних двух лет и осуществляемого перехода к ситуации, предполагающей снижение углеродоемкости, товарные рынки перестраиваются», заявил президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс. «Эти изменения будут иметь серьезные последствия для темпов роста и сокращения бедности в развивающихся экономиках, две трети которых являются экспортерами сырьевых товаров. Разумная цель состоит в том, чтобы изменения на товарных рынках способствовали достижению хороших результатов как для развития, так и для экологической устойчивости.»

Исследование также проливает новый свет на причины и последствия волатильности на товарно-сырьевых рынках, раскрывая тревожный для экспортеров сырья факт: рост цен не приводит к существенному ускорению темпов экономического роста в развивающихся странах на длительное время. С другой стороны, понижение цен, как правило, значительно снижает темпы роста, причем в течение нескольких лет.

«Циклы подъемов и спадов на товарных рынках в огромной степени подрывают прогресс в странах с развивающейся экономикой, особенно в беднейших из них», отметила Maри Пангесту, управляющий директор Всемирного банка по вопросам политики в области развития и партнерским отношениям. «До сих пор слишком много стран сохраняют чрезмерную зависимость от экспорта всего лишь нескольких видов сырьевых товаров. Текущие кризисы служат тревожным сигналом для правительств, побуждая их к возобновлению усилий, направленных на проведение устойчивой оценки своего природного капитала, диверсификацию экономики и снижение ее уязвимости к потрясениям, связанным с сырьевыми товарами.»

Анализ показывает, что шок цен на сырьевые товары влияет на различных экспортеров товаров по-разному, демонстрируя, почему решения в области политики должны учитывать конкретные обстоятельства каждой страны.

Имеется по меньшей мере три способа, которыми директивные органы могут воспользоваться для того, чтобы справляться с потрясениями на товарно-сырьевых рынках:

Положения, касающиеся налогово-бюджетной, кредитно-денежной и нормативной сферы: Правительствам следует внедрить меры налогово-бюджетного характера, позволяющие использовать периоды высоких цен для создания резервов «на черный день», которые могут быть быстро использованы в чрезвычайных ситуациях. Режимы обменных курсов должны быть гибкими, чтобы эффективно работать в сочетании с четко определенными рамками денежно-кредитной политики. Регулирующим органам следует принять меры по предотвращению накопления чрезмерных рисков финансового сектора, особенно в отношении притока капитала и задолженности в иностранной валюте.

Меры по смягчению последствий циклов подъема и спада: Правительства, как правило, прибегают к субсидиям или мерам торгового протекционизма, чтобы ослабить воздействие колебаний цен на товары на потребителей. Страны-экспортеры сырьевых товаров часто пытаются смягчить волатильность рынка путем заключения соглашений о регулировании поставок. История показывает, что такие меры, как правило, оказываются дорогостоящими и контрпродуктивными. Более эффективным подходом является внедрение рыночных механизмов снижения риска в целях ограничения подверженности колебаниям цен.

Диверсификация экономики: Столкнувшись с долгосрочным снижением спроса на ископаемые виды топлива, странам, экспортирующим такие виды топлива, следует продолжать диверсифицировать свою экономику. Страны с низким уровнем дохода, которые в значительной степени зависят от экспорта сельскохозяйственной продукции, также выиграют от реформ, направленных на расширение других секторов экономики. Этим усилиям могут способствовать наращивание человеческого капитала, развитие конкуренции, укрепление институтов и сокращение субсидий, привносящих искажения.

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Источник: World Bank