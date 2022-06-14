В Кабмине назвали главное условие для исчезновения очередей на АЗС

Обновлено: Июнь 14, 2022.

В Кабмине назвали главное условие для исчезновения очередей на АЗС

Очереди за горючим на АЗС исчезнут после того, как будут обеспечены его запасы минимум на 2 недели – сейчас такие запасы составляют 7-8 дней.

Об этом во время всеукраинского телемарафона заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«Ситуация исправляется. Конечно, очереди есть… Надо начинать с того, что в стране война, и был уничтожен нефтеперерабатывающий завод, который обеспечивал нас и дизелем, и бензином, и нам с марта-апреля пришлось полностью 97% каналов импорта топлива переориентировать на то, чтобы найти эти новые каналы, обеспечить физический объем ресурса и доставить его в страну», — сказала Свириденко.

По ее словам, если в марте было импортировано 60 тыс. тонн горючего, то в апреле этот объем вырос до 191 тыс. тонн, а в мае – до 380 тыс. тонн. В июне же, по прогнозам министра, импорт топлива может составить 600 тыс. тонн.

Свириденко подчеркнула, что спрос будет удовлетворен в полном объеме тогда, когда запасы у операторов будут достаточны минимум на 2 недели.

«У нас сейчас запасы после того, как была отпущена цена, растут – в критические дни это было 2-3 суток, сейчас это на 7-8 дней запасов горючего и по дизелю, и по бензину. Конечно, что до войны это было 15-16 суток. Когда мы сможем достичь хотя бы такого объема запасов, можно будет утверждать, что очереди исчезнут. Сейчас мы не можем констатировать, что бензина и дизеля нет – есть, но не в достаточном количестве», — сказала министр.

По ее словам, с рынка Европы импортируется максимально возможный объем, и уже были первые поставки из США.

«Конечно, Европа не была готова к такому повышенному спросу из Украины, но сейчас мы доставляем отовсюду», — подчеркнула Свириденко.

Источник: УНИАН

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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