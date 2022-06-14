Японія закриває найбільший завод із виробництва бензину

Друга за величиною нафтопереробна компанія Японії Idemitsu Kosan ухвалила рішення у 2023 фінансовому році закрити один із своїх найбільших заводів, що пов’язано зі стабільною тенденцією до скорочення використання бензину в країні, повідомляє агентство Kyodo.

Це підприємство розташоване на південному заході головного острова країни Хонсю та здатне переробляти до 120 тис. барелів нафти на день.

Цей обсяг відповідає приблизно 10% потужностей корпорації.

За даними Kyodo, найбільша нафтопереробна компанія Японії Eneos Holdings також має намір у 2023 фінансовому році зупинити один із своїх найважливіших заводів.

Продаж бензину в Японії стабільно падає вже 20 років поспіль – населення переходить на дедалі більше економічні автомобілі і електромобілі.

Джерело: elektrovesti.net