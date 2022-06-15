15 червня: Ситуація в енергетиці

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Україна планує збільшити імпорт бензину та дизпалива у 1,6 раза у порівнянні з травнем

НКРЕКП зобов’язала ПУП та ОСР надати дані про всіх споживачів з окремим зазначенням громадянства рф та Білорусі

СБУ ініціювала арешт активів білоруської паливної компанії, що причетна до фінансування агресії рф в Україні

Стабільність інфраструктури

Електроенергія

Національний енергорегулятор НКРЕКП зобов’язав постачальників універсальних послуг (ПУП) та операторів систем розподілу електроенергії (ОСР) надати дані про всіх споживачів, окремо зазначивши належність до громадян Росії та Білорусі.

Відповідні доповнення до постанови №393 від 20 квітня 2022 року «Про врегулювання деяких питань на роздрібному ринку електричної енергії у період дії в Україні воєнного стану» затверджені на засіданні регулятора 14 червня.

ОСР та ПУП до 15 серпня 2022 року завантажити до центральної інформаційно-комунікаційної платформи Датахаб наявні дані щодо ідентифікації за точками комерційного обліку суб’єктів, з якими укладені договори споживача про надання послуг про постачання та розподіл електроенергії, станом на 01 липня 2022 року, йдеться у постанові.

Мають бути завантажені реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта, ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, громадянство особи, яка підписала договір.

При цьому необхідно окремо зазначити належність особи до громадян Росії або Білорусі.

Такі дії ПУП та ОСР мають здійснити з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення національних інтересів в сфері енергетичної безпеки, зменшення ризику споживання енергетичних ресурсів неідентифікованими особами, в тому числі резидентами країн, що розпочали військову агресію проти України, зокрема, при наданні ПУП дотаційної послуги з виконання спеціальних обов’язків.

За минулу добу відновлено електропостачання близько 30 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.

Зокрема у Запорізькій області – 14 тисячам, Донецькій – 8,9 тисячі, Харківській – 4,1 тисячі, Херсонській – 1,5 тисячі, Миколаївській – 1 тисячі, Дніпропетровській – 140 споживачам.

Станом на 15 червня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими близько 722 населених пункти, загалом близько 613,5 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 352,1 тисячі, Луганській – понад 128,2 тисячі, Харківській – близько 40,2 тисячі споживачів.

На сьогодні відремонтовано 100% магістральних мереж, пошкоджених обстрілами на півночі України. Загалом на деокупованих територіях бригади та підрядниками «Укренерго» відновили роботу 12 підстанцій та 33 магістральних лінії електропередачі напругою 220-750 кВ.

Газ

Газопостачання відновлено 2,8 тисячі абонентів.

Без газопостачання залишаються 178,5 тисяч абонентів.

У червні спеціалісти Харківського ЛВУМГ Оператора ГТС України відремонтували два газогони, що були пошкоджені російськими обстрілами навесні. Через активні бойові дії в регіоні фахівцям ОГТСУ доводиться постійно боротися за збереження газопостачання Харківщини. Наразі Харків отримує газ за альтернативною схемою газопостачання, яку спеціалісти Харківського ЛВУМГ разом з операторами міських та обласних мереж організували після руйнування однієї з газорозподільних станцій поблизу міста. Відновлення роботи двох магістральних газопроводів значно підвищить надійність газопостачання Харкова та Харківської області.

Пальне

Україна планує збільшити імпорт бензину та дизпалива у 1,6 раза у порівнянні з травнем

У червні 2022 року Україна планує збільшити імпорт автобензину та дизпалива у 1,6 раза у порівнянні з травнем — до 600 тис. тонн. Про це заявила голова Мінекономіки Юлія Свиріденко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Дефіцит палива на заправках та ажіотаж на нього спаде, коли оператори мереж зможуть забезпечити запаси бензину та дизпалива на два тижні, у той час, як вони сформовані на 7−8 днів.

СБУ ініціювала арешт активів білоруської паливної компанії, що причетна до фінансування агресії рф в Україні.

Серед арештованих активів – корпоративні права та банківські рахунки загальною вартістю майже 20 млн грн

За даними Служби безпеки, ця мережа спеціалізується на оптовій торгівлі різними видами палива. За останній рік вона експортувала до України товарів на майже 20 млрд грн.

Компанія мала серед засновників білоруські державні підприємства, закуповувала сировину в рф і сплачувала податки до бюджетів обох країн.

Всі арештовані активи передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Міжнародний вимір та санкції

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За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом